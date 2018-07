Ministro Zavaleta califica de excesiva la detención de tres militares investigados por abuso

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, calificó hoy de excesiva la determinación de la jueza Melina Lima que dispuso la detención preventiva de tres militares acusados de maltrato a un premilitar en el Regimiento de Caballería Ingavi, en El Alto.

La semana pasada dos sargentos y un subteniente fueron detenidos preventivamente en el penal de San Pedro porque habrían obligado a comer excremento, beber orín e incitar al suicidio a un premilitar.

El ministro Zavaleta dijo que la justicia "no tenía ningún argumento para detenerlos". "No hay ningún riesgo de fuga ni ningún riesgo procesal contra nadie, más bien los tres oficiales se han presentado, están cooperando con toda la investigación al interior de las FFAA y en la justicia ordinaria. No era necesario actuar de esa forma, lamentable la jueza a cargo de este caso, que haya actuado de esa forma y esperemos que rectifique eso", demandó.

Zavaleta mencionó que si se encuentran pruebas contra los sindicados de haber incurrido en maltratos excesivos, entonces se los sancionará como corresponde. Dijo que en este caso hay dudas porque la versión de la víctima es refutada por otros premilitares.

"Hay serias dudas sobre la versión del premilitar, han visto ustedes, los propios compañeros del premilitar están acusando de que esto es un montaje, es una exageración de parte de este premilitar y ante esa duda nos parece excesiva la pena de haberlos detenido preventivamente", manifestó.

La autoridad apuntó que ni las FFAA ni el Gobierno socaparán abusos o maltratos ni actos de violencia contra premilitares o conscriptos.