Yungas denuncia 600 heridos en dos años de intervención

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, denunció ayer que el Gobierno ha ingresado a los Yungas con la erradicación de cocales legales y ancestrales, como venganza política en contra de sectores que no asisten a sus concentraciones. Agregó que el sector ha sufrido la detención de 273 cocaleros y 600 heridos, pero que el Gobierno no actúa de igual forma en el Chapare que no es una zona tradicional.

Detalló que, en febrero de 2016, se detuvieron a 47 personas y en 2017, durante el cerco a la plaza Murillo, hubo 156 detenidos. El 2018, el 22 de febrero en un bloqueo en Yolosita porque han frenado la comercialización de la coca, se registró 19 detenidos y cuatro en la cárcel de San Pedro.

“El 2018, 19 de marzo en la toma de la sede de Adepcoca que ha hecho el Gobierno hemos tenido 47 detenidos. Además de 600 heridos. Cuántos procesados hemos tenido en dos años, 273 detenidos. Este Gobierno ha hecho mucho abuso a Yungas”, puntualizó.

Asimismo, explicó que durante todo este tiempo, el Gobierno ha ingresado a Yungas, a la zona verde, originaria ancestral para querer intimidar y obligar a los productores a ir a sus actos.

“Aquel hermano productor que no participa de su convocatoria del MAS quieren erradicar su coca, aquel hermano que habla en contra del Gobierno lo quieren suspender”, dijo. Denunció que una comunidad, Siguane Chico, en La Asunta sufrió la erradicación de sus cocales por no haber participado de un acto del presidente Evo Morales en esa región. Recordó que la zona tradicional de los Yungas paceños es reconocida a nivel nacional e internacional, porque la hoja de este sector no va al narcotráfico sino para el consumo, el acullicu.

“Mas bien le pedimos a este Gobierno que erradique esa coca excedentaria que existe en el Chapare, tanta coca excedentaria por qué nos viene a erradicar la coca originaria ancestral. No puede obligar a que nuestros hermanos participen en sus concentraciones”, afirmó el dirigente.

ADEPCOCA RECHAZÓ LA LEY DE COCA

El año pasado, dirigentes y representantes de Adepcoca de los Yungas de La Paz plantearon un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 906 por considerar que viola la Constitución Política del Estado, debido a que incrementa el número de hectáreas en el Chapare.

Los cocaleros de los Yungas presentaron una demanda contra el artículo 16 de la ley de la loca, que permite el cultivo de 14.300 hectáreas del arbusto en La Paz y 7.700 hectáreas en el trópico de Cochabamba.

La mayoría oficialista del MAS en la Asamblea Legislativa aprobó la norma sin consensuar plenamente con los Yungas. La norma legaliza hasta 22.000 hectáreas.

ADEPCOCA SE SUMA AL 21F Y ANUNCIA PRESENCIA EN ACTOS DEL 6 DE AGOSTO

La Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz se sumará a las movilizaciones en Potosí para exigir el respeto a la Constitución y al voto soberano del referendo 21 de febrero, informó su presidente, Franklin Gutiérrez.

“Todos nuestros hermanos se van a trasladar a Potosí por conciencia, nosotros no obligamos, hay conciencia entre los hermanos”, sostuvo el dirigente.

Los productores no confirmaron la cantidad de personas que estarán en la Villa Imperial, pero aseguraron que será numerosa.

“La conciencia la vamos a ver ese día para ver cuántos hermanos van a llegar a Potosí”, dijo el dirigente.

Adepcoca se suma a aproximadamente 25 colectivos ciudadanos que confirmaron su presencia en la capital potosina para hacer presente el ‘Bolivia dijo no’.

Por otra parte, los colectivos ciudadanos de la capital potosina señalaron que esperan la presencia de varias organizaciones sociales en esa ciudad. El objetivo es manifestarse en conjunto por la defensa de la democracia, señaló el activista Milton Navarro.

El sector de productores de coca del trópico de Cochabamba informó la semana pasada que movilizará al menos mil de sus miembros a Potosí para apoyar la gestión del presidente Evo Morales. El dirigente Leonardo Loza aseveró que la movilización será pacífica y que esperan que los colectivos no “provoquen”.