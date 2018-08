Mesa dice que no irá a Potosí: "Gobierno tiene que acostumbrarse a escuchar el Bolivia dijo No'"

El expresidente del Estado, Carlos Mesa, anunció hoy que no asistirá a los actos patrios del 6 de agosto, que se desarrollarán en Potosí, y mandó un mensaje directo al Gobierno: "tienen que acostumbrarse a escuchar el 'Bolivia dijo No'", según publicó Oxígeno.

En una rueda de prensa, Mesa explicó que fue invitado, en su condición de expresidente, a participar de los actos patrios; no obstante, la rechazó debido a las diferencias que tiene con el Gobierno y, sobre todo, para no dar posibilidad de que Evo Morales haga una referencia personal en su contra durante su discurso presidencial.

Asimismo, el también vocero de la demanda marítima, destacó que el Gobierno haya cambiado su postura y permita la libre expresión de la ciudadanía, en referencia a los colectivos ciudadanos que defienden los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero del 2016.

En ese contexto Mesa advirtió al Gobierno que tienen que acostumbrarse a escuchar los gritos de 'Bolivia dijo No'.

"Yo no estaré en Potosí pero es legítimo que se expresa la voz del respeto al 21- F, es importante mostrar que se puede llevar adelante un pedido de manera pacífica y desde el Gobierno tienen que acostumbrarse a escuchar el 'Bolivia dijo No' (...) Me parece que el Gobierno empieza darse cuenta que el riesgo de la violencia no es buena ni para ellos ni la sociedad y que generaría más adhesiones a la causa del 21- F", aseveró el exmandatario.

Finalmente, Mesa también hizo referencia al estado actual de la justicia y advirtió que "la democracia está en riesgo" en el país, según Oxígeno.

"La democracia está en riesgo cuando tienes a jueces y fiscales trabajando como brazos ejecutores de la justicia a los pies del Ejecutivo (...) Estas viviendo en autoritarismo cuando quienes han promovido el Estado Plurinacional te plantean que ahora estás en una enfrentamiento entre indios y k'aras y que hay que sacar a chutazos a los que piensan diferente", señaló.

.