Potosí se moviliza por el 21F y Mesa dice que Evo pertenece al pasado

El expresidente Carlos Mesa nuevamente aseguró ayer al presidente Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) que ya no son parte del presente del país, sino del pasado y que el Gobierno tiene que acostumbrarse “a escuchar, aunque no les guste, Bolivia dijo No”. En tanto, ayer una masiva marcha en Potosí recorrió las calles pidiendo respeto al 21F.

En una entrevista concedida a radio Deseo y posterior encuentro con Los Tiempos, el exmandatario considera que “la propuesta de 2003 está agotada” y que se reflejó en el referendo del 21 de febrero de 2016.

Respecto a la movilización de plataformas y colectivos en Potosí el próximo 6 de agosto, Mesa indicó que no estará presente en la misma, pero que en todo caso es un derecho de los ciudadanos expresarse libremente y que, al parecer, lo entendió así al administración gubernamental. La exautoridad pidió que el hecho de que no esté presente en los actos no se tome como una falta de respeto a las fiestas patrias.

Marcha en Potosí

La movilización fue convocada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y colectivos ciudadanos, para exigir que se respete la democracia y el voto del 12F. El líder cívico Marco Pumari dijo que es una muestra de la unidad y de los potosinos frente al MAS.

IMPORTANTE

Unos 40 colectivos irán a Potosí para el 6 de agosto. Los colectivos ciudadanos alistan una masiva protesta en la Villa Imperial.

MAS también movilizará a sus bases a Potosí. Al menos seis organizaciones sociales del MAS llegarán a Potosí para apoyar a Morales.