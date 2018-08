Niegan excarcelación de policía acusado por la muerte de Jonathan Quispe

La directora de Régimen Penitenciario, Delia Illanes, desmintió hoy la excarcelación del subteniente de la policía Cristian C., acusado por la muerte del estudiante Jonathan Quispe, de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en medio de las manifestaciones registradas el 24 de mayo último.

Ayer la diputada Eliane Capobianco, tras anunciar una interpelación oral al Ministerio Público manifestó que por falta de pruebas el policía detenido en primera instancia, fue liberado, "es decir, no hay ningún detenido y la tendencia es que esta muerte va a quedar impune. Cuando no les interesa un caso sencillamente no es investigado”, aseguró.

"Negamos y desmentimos la publicación de un medio escrito, que el subteniente C. haya sido excarcelado, nada más falso", dijo en una conferencia de prensa en las puertas de la cárcel de San Pedro, donde C. cumple la detención preventiva.

Illanes no descartó acciones legales en contra de los responsables de generar alarma en la población, en particular en la comunidad universitaria de la UPEA.

Casanovas guarda detención preventiva desde junio en la cárcel de San Pedro y enfrenta un proceso por el presunto asesinato del estudiante de la UPEA, por el que el Gobierno aseguró que con el disparo de una canica con su rifle lanza gas, durante un enfrentamiento entre universitarios y policías en Al Alto.