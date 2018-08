Gobernador de Potosí: Director tuvo un “lapsus” con advertencia a estudiante que defendió el 21F

El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, aseguró hoy que el Director de Educación de ese departamento, Félix Jara, tuvo un “lapsus” al anunciar ayer sanciones contra la estudiante que gritó “Bolivia dijo No” durante el desfile cívico por el aniversario patrio que se desarrolló anoche en la Villa Imperial.

“Había sido un lapsus que el profesor Jara ha manifestado (...). Pido no polemizar, está hablando el gobernador como autoridad. No hay proceso y se ha llamado la atención al distrital, si la señorita quiere gritar 'Bolivia dijo No', se respeta”, dijo Cejas.

Jara dijo que la joven “está rayada” y lamentó que a la estudiante “se le haya aflojado un tornillo en pleno acto cívico”.

“No corresponde a esto a actos cívicos, de todas maneras lamentamos. Vamos a conversar con la directora porque no podemos permitir que estos actos se estén empañando”, dijo ayer Jara.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anticipó ayer acciones penales contra Jara por atentado contra la libertad de expresión y discriminación contra la estudiante.

Ante esta situación, el gobernador de Potosí afirmó no se tomará ninguna represalia contra la estudiante y que “hay que interpretar bien o que es discriminación y también interpretar bien lo que uno ha manifestado”.