"Potosí de pie, nunca de rodillas", cívicos y colectivos alistan “masiva” manifestación por 21F

"Potosí de pie, nunca de rodillas", ese lema bajo el cual el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y distintos colectivos ciudadanos alistan para mañana una "masiva" manifestación en defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Comcipo ajusta los últimos detalles para participar mañana del desfile cívico por las fiestas patrias, según ANF.

Asimismo, Comcipo convocó a organizaciones, instituciones y el pueblo en general asistir al desfile portando la bandera potosina y la escarapela tricolor en el pecho. La concentración será el lunes a las 11:00 en la avenida Saavedra, esquina Litoral.

Esta jornada cayó una copiosa nevada en ese departamento, donde se realizarán los actos centrales del aniversario patrio, sin embargo las actividades no cesan. Oficialistas y opositores se alistan para participar del festejo.

Un grupo de personas arribó hoy a Potosí y extendió una bandera en el atrio de la catedral, en el que se lee "Bolivia dijo No". Por el momento, no se reportaron incidentes.

Los activistas recibieron algunos aplausos y gritos de rechazo por parte de algunos ciudadanos que se encontraban en la plaza principal de la Villa Imperial, 10 de noviembre, informó El Deber

Rechazan a Samuel

El presidente cívico, Marco Pumari, manifestó que se prevé que las plataformas ciudadanas acompañen en el desfile cívico, pero Samuel Doria Medina no debería sumarse, dado que el 21F es lucha del pueblo y no de políticos.

"Samuel Doria Medina no tiene que estar entre nosotros, esta lucha es del pueblo no de los políticos. Eso sí, todo el pueblo tiene defender el 21 de febrero, no los partidos políticos", manifestó Pumari, según Erbol.

El líder de Unidad Nacional (UN) anunció que estará en Potosí para el desfile cívico, y participará de forma pacífica.