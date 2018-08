Evo acorta su discurso en medio de gritos de "Bolivia dijo No"

El presidente Evo Morales brindó esta mañana su discurso a la nación por el 193 aniversario de la independencia de Bolivia. El informe duró unos 35 minutos, mucho menos de lo que se tenía previsto. Los gritos de "Bolivia dijo No" acompañaron el discurso presidencial.

El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas (MAS) anunció el viernes que el presidente Morales preparó un discurso de dos horas.

Sin embargo, el informe presidencial fue cortado varias veces por gritos de "Bolivia dijo no y No es No", que hicieron legisladores opositores en la sesión de honor.

Los diputados oficialistas también gritaron, aunque con menor fuerza, consignas en apoyo a Morales.

En su informe, el mandatario desglosó una serie de datos de la economía nacional.

Informó que el PIB creció 4,44 por ciento el primer trimestre de 2018 con lo que se está cerca de alcanzar los 4,5 por ciento del doble aguinaldo. "el doble aguinaldo es casi seguro", dijo Morales.

Asimismo, aseguró que el PIB llegará esta gestión a 37 mil millones de dólares y previó que hasta 2025 será de 50 mil millones de dólares.

También reportó que el desempleo llegó a 4,5 por ciento, casi el doble que el año 2016.