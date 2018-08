Usuarios reaccionaron con indignación y humor ante el robo de la medalla presidencial

Los bolivianos en las redes sociales reaccionaron con indignación y humor al robo y posterior devolución de la medalla y banda presidencial, hecho que tambièn tuvo repercusión internacional.

Con la aparición de la pieza, la creatividad para reflejar la situación fluyó en las redes:

Y un último detalle,el tema de la medalla presidencial no tiene color político, no es de oposición u oficialismo el asunto es una vergüenza, que no la cuidarán bien es negligencia de los responsables e INDIGNACIÓN nacional que nos pase en el mes patrio,por que se robo a #Bolivia.

— Miroslava Fernández (@kiske_one) 8 de agosto de 2018