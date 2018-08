Dan medidas sustitutivas a diputado del MAS que intentó viajar ebrio y golpeó policías

El juez que llevó adelante la audiencia de medidas cautelares del diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Domingo Soto Farfán, quien ayer intentó abordar un avión en estado de ebriedad y golpeó a dos policías, determinó medidas sustitutivas para la autoridad.

Tras la audiencia, Soto aseguró que ayer era su cumpleaños 42 y que a raíz de eso terminó en estado de ebriedad. “Yo he consumido bebida alcohólica, es cierto, pero como hoy en día hay bebidas alcohólicas adulteradas pudiera ser eso”, afirmó.

El diputado uninominal de la circunscripción 37 de Potosí deberá presentarse cada mes ante la Fiscalía, tiene arraigo y está obligado a pagar una fianza de cinco mil bolivianos.

“Nadie lo hace queriendo y yo no puedo entender qué tipo de bebida he consumido. En todo el tiempo de mi vida dirigencial jamás de los jamases alguien me va a decir que me he portado de esa manera (...). Yo no recuerdo la agresión a los policías, sacarme mi ropa por así no creo que me haya sacado, alguien me dijo que me saque mi ropa”, explicó Soto.

El jefe de la bancada nacional del MAS, David Ramos, anunció hoy que presentarán una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra Soto quien incurrió en tres faltas del reglamento interno de esta instancia legislativa, los cuales tiene que ver con hechos ofensivos, acciones agresivas e incumpliendo de responsabilidades.

Al respecto, el diputado dijo que aún analizará si aleja del cargo. “En esta vida que estamos pasando y estamos viviendo nadie es santo. A cualquiera le pude pasar, ha sido un incidente inesperado”, enfatizó.

Soto formó parte de la comisión de la Cámara de Diputados que se trasladó a Cochabamba para la parada militar por los 193 años de creación de las Fuerzas Armadas.