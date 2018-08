Evo dice no tener "tanto miedo" a las plataformas del 21F porque son financiadas

LA PAZ |

El presidente Evo Morales manifestó hoy que no tiene tanto miedo a las plataformas ciudadanas que aparecen en lugares públicos arengando "Bolivia dijo No", en contra de su candidatura para el 2019, porque son organizaciones financiadas.

"No tengo tanto miedo, no sé si seré muy duro. Vuelvo a dos tiempos del pasado: cuando era dirigente y al proceso Constituyente. Ahora para mí no es nada", dijo el Mandatario en relación a las acciones de los colectivos ciudadanos que se movilizan en contra de su repostulación.

Contó que las personas que, por ejemplo, pintan en las paredes 21F son contratadas, y que ese hecho se pudo comprobar en Santa Cruz, porque después que pintan las calles "van a cobrar a UN (Unidad Nacional), sostuvo.

Manifestó que el único programa que tiene la oposición es el 21F, refiriéndose al referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el electorado votó la opción del No a la repsotulación del presidente y vicepresidente.

"Qué mentiras más estarán preparando para el 21F. Todas las mentiras se prepararon en la Embajada de Estados Unidos, en Santa Cruz. Somos Gobierno sabemos, tenemos información", manifestó la autoridad.

Añadió que la oposición no logrará convulsionar el país como se habría intentado con la VIII marcha del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el conflicto en Achacachi, porque existen resultados de la gestión gubernamental.

En la entrevista en el canal estatal Bolivia TV preguntó ¿Por qué el pueblo y los movimientos sociales deciden la ratificación de Evo como candidato? Y se respondió: "Porque tenemos que terminar esta construcción (del Estado), eso veo. Hay que terminar", dijo.

En un intento por mostrar que su plan es la única alternativa, Morales dijo que "si vuelve la derecha, olvídense de los programas sociales", y que la situación será como en Argentina "entregándose al Fondo Internacional, qué vergüenza", sostuvo.