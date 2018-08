Evo dice que "levantan sospecha" los políticos que no quieren revelar su secreto bancario

LA PAZ |

El presidente Evo Morales desafió a los políticos en especial a quienes quieren ser candidatos a la presidencia a renunciar a su secreto bancario, porque si se niegan "levantan sospecha".

"Esto de acabar con estos secretos de cuentas bancarias fundamentalmente es para los políticos, otros (dicen) no nos metemos tienen derecho. Quienes quieren hacer política por moral, por ética, deberían renunciar al secreto de sus cuentas bancarias", manifestó Morales en entrevista en el "Pueblo es Noticia".

Acotó que aquellos políticos que no quieren levantar su secreto bancario "levantan sospecha", porque si no quieren permitir que se conozcan sus cuentas bancarias "es porque tienen algo que ver", ya que no tendrían nada que esconder"; al señalar que los políticos del pasado aprovechando esa situación multiplicaron sus fortunas e hicieron crecer sus empresas.

El Primer Mandatario dijo que él pidió hace dos o tres años levantar el secreto de sus cuentas bancarias, sin embargo esa petición recién fue ejecutada recientemen.

Destacó que algunos ministros de Estado también hayan levantado el secreto bancario de sus cuentas porque el ejercicio de la política es un compromiso con el servicio al pueblo y no así con la corrupción con objeto de acumular fortuna.

Además indicó que al momento y en estos casi 12 años de Gobierno ninguno de sus ministros o exministros fueron acusados de corrupción.

"Hasta ahora estoy casi seguro, aunque no siempre podemos dar la cabeza por nadie, ninguna ministra, ministro, ni exministra, ni exministro ha sido acusado de corrupción como antes", afirmó.