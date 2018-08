Reymi Ferreira: “La situación del MAS es complicada: debe encarar el discurso cliché del 21F”

Su etapa de recuperación le dibuja un semblante diferente, pero el exministro de Defensa Reymi Ferreira dice sentirse aliviado tras conocer que el tumor que tenía en el pulmón era benigno. Dedicado al ejercicio del derecho y la docencia universitaria, y sin pretensiones de volver a la función pública, considera que la continuidad de Evo Morales es la única alternativa para garantizar la estabilidad, aunque admite que el MAS se encuentra en una compleja situación a raíz del “discurso cliché” del 21F.

- ¿Cómo está su salud?

- Bien. Estamos recuperados. En un nuevo ritmo de vida, mucho más relajado, con menos estrés. Las subidas y bajadas a la altura no eran aconsejables. Por eso, fue la solicitud de no ser parte del gabinete.

- ¿Qué le diagnosticaron?

-Hubo un mal diagnóstico de tumor maligno. Ya en la intervención quirúrgica, se logró hacer una biopsia completa y se extirpó el tumor, y era benigno, pero la intervención en el pulmón siempre es delicada y requiere por lo menos seis meses de rehabilitación.

- ¿Volverá a funciones públicas?

- Nuestra meta ahora es académica y reabrir el espacio profesional. Cuesta reabrirse espacio. Si a eso le sumamos que además doy clases en la universidad y estoy estudiando un doctorado, es realmente mucho tiempo. Entonces, no pretendo ni aceptaría ninguna postulación.

- ¿Qué es lo que más rescata de su gestión como ministro de Defensa?

- Básicamente la experiencia de trabajar con el Presidente, una persona muy ejecutiva, muy dinámica, muy comprometida. Hemos sido testigos de la infame confabulación que hicieron contra él el 21 de febrero (referendo de 2016). Es una simple confabulación que se armó para tratar de influir, como lograron lastimosamente, en un referendo que nubló la voluntad popular.

- ¿Qué piensa de la defensa del 21F por parte de las plataformas ciudadanas?

- Hay una interpretación de la Constitución que la oposición y las plataformas creen que es la única, pero lo cierto es que nuestra Constitución tiene varios artículos y el 168 no se ha modificado para nada, se ha respetado el referendo, pero la misma Constitución dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad y deben ser interpretados con preferencia incluso a la Constitución cuando son más favorables para las personas. Lo que quieren las plataformas es negar el derecho al Presidente de ser candidato, cuando hay un fallo del Tribunal Constitucional que, les guste o no, está ahí, y que obedece a una interpretación jurídica.

- ¿Qué beneficio tiene Bolivia si Morales encara una nueva gestión?

- Primero estabilidad. Es un programa hasta el 2025, hay procesos en marcha. Es un programa que además ha demostrado ser exitoso. La economía boliviana es una de las más exitosas de América Latina, pero además es un programa inclusivo que ha evitado que sectores populares, generalmente críticos, estén en una oposición permanente a las políticas públicas. La continuidad es fundamental.

- Se habla de que el proceso a Mesa, por el caso Quiborax, llega en época preelectoral con la finalidad de inhabilitarlo. ¿Tiene relación una cosa con la otra?

- No creo, pero en realidad Carlos Mesa es víctima de los acuerdos del neoliberalismo, el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Bolivia firmó el convenio de resolución de controversias a nivel americano que decide que los temas estatales, los contratos de las empresas y el Estado boliviano, pueden ser llevados a arbitraje y en el arbitraje internacional Bolivia nunca ha ganado. Son los neoliberales que nos metieron a eso. Finalmente, Carlos Mesa es víctima de eso.

- ¿Cree que Carlos Mesa tiene responsabilidades?

- Eso lo va a decir seguramente un tribunal.

- ¿Carlos Mesa es una fuerte competencia para Morales en las elecciones?

- A Carlos Mesa académico, historiador, lo respeto, al periodista inclusive. Pero al político ya lo hemos visto, ha sido un Presidente que en sus casi dos años renunció muchas veces, no tomaba decisiones y, gran parte de la profunda crisis política que llega hasta 2005, no la pudo solucionar. Y en una coyuntura que viene se necesita ideas claras, posiciones firmes. No creo que ofrezca un Gobierno de estabilidad, solidez, dinamismo.

- ¿Cómo ve a la oposición a poco más de un año para las elecciones?

- Es una ensalada de todo en la que hay muchos egos y pocos programas. Sólo apetitos de poder, odio o resentimiento como los que alguna vez fueron del MAS y ahora son enemigos jurados. Algún impacto en las zonas urbanas ha tenido, pero sería bueno medir la intención de voto en las zonas rurales.

- ¿Cuál será el motivo para que la oposición no hubiera incorporado nuevas figuras políticas?

- Quienes han manipulado la protesta, los que están por detrás, son los que quieren ser candidatos: (Samuel) Doria Medina, Tuto Quiroga... Y las plataformas no aceptan que hay gente por atrás. Va a haber una disputa en la posición generacional de los líderes de las plataformas que el pueblo no los conoce, no sabe quiénes son, qué programas tienen. La oposición está en un laberinto, no es que para el MAS la situación sea cómoda, está complicada, pero creo que la oposición está en una situación más crítica.

- ¿Por qué está complicada la situación del MAS?

- Porque está en una coyuntura en que tiene que enfrentarse al discurso cliché del 21F y demostrar que quien impulsa eso es el pensamiento único, eso que lo único que se interpreta es lo que la oposición interpreta del 21F. Y está costando hacer notar que en pluralismo y en democracia una interpretación tiene muchas interpretaciones, los abogados lo sabemos, pero no todos son abogados, y la gente es presa fácil de eso.

