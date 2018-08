Un feroz incendio en la avenida G77 de Santa Cruz causa movilización general

El presidente Evo Morales dijo que, tras conocerse del presunto atentado sufrido hace 10 días por su par venezolano, Nicolás Maduro, decidió regular el uso de drones civiles en Bolivia Ver más Evo anuncia regulación en el uso de drones

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional informó hoy que no es exigible la renuncia con tres meses de anticipación... Ver más Aclaran que postulantes a Fiscal general no necesitan renunciar a sus cargos

El III ampliado del Movimiento al Socialismo en Cochabamba resolvió proclamar a Evo Morales y Álvaro García Linera como sus candidatos en las elecciones de 2019 y se declararon en estado de... Ver más MAS se declara en emergencia contra las plataformas ciudadanas