Evo: Quiero volver a cosechar coca, pero tampoco es fácil rechazar al pueblo

El presidente Evo Morales aseguró en Paraguay que tiene el "gran deseo" de volver a su natal del Chapare a cosechar coca, pero "el pueblo" le pide que vuelva a gobernar, razón por la que insiste en su repostulación a las elecciones del 2019.

"El pueblo me pide que vuelva, yo no quiero. Quiero volver a mi región a cosechar coca, ese es el gran deseo que tengo, pero tampoco es fácil rechazar cuando el pueblo te empuja”, declaró al medio paraguayo ABC Color, durante su visita para la posesión del presidente Mario Abdo Benítez.

En la entrevista el periodista recuerda la decisión del 21 de febrero del 2016 donde la mayoría de los bolivianos rechazó la reelección de Morales, a lo que el mandatario respondió: "El referendo fue para cambiar un artículo de la Constitución. Ganó el 'No', y no se cambió la Constitución. O sea, se respetó la decisión del referendo".

Esta no es la primera vez que el Presidente manifiesta que su repostulación, habilitada a través un fallo del Tribunal Constitución, surge del pueblo.

En una entrevista con BBC Mundo, aseguró que su permanencia en el poder no es voluntad suya sino del "pueblo", "Yo no quiero, pero tampoco puedo decepcionar a mi pueblo. Por eso desde el principio te dije, yo no busco cargos, a mí me buscan", le replicó al periodista en ese entonces.