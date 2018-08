Los momentos más polémicos de "Gringo" Gonzales en el Senado

José Alberto Gonzales, más conocido como 'gringo' Gonzales prensentó ayer su renuncia irrevocable como senador de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Desde su ingreso al Órgano Legislativo, hace casi cuatro años, además de su papel conciliador, ha protagonizado momentos polémicos por algunas declaraciones.

En diciembre del 2015 Gonzales, vistió una pollera como un acto de desagravio a la mujer boliviana, luego de que comunarios del municipio de Caquiaviri vistieran de chola a su alcalde Bruno Álvarez, como castigo por supuesta ineficiencia.

"Me he puesto la pollera yo, a mí no me la ha puesto nadie y no me la he puesto porque sea un mal o un buen comportamiento. Quiero demostrarles que una persona honesta que trabaja, también puede usar pollera. No es la pollera lo que determina tu condición de vago, de ladrón o delincuente, que se termine esa historia”, afirmó en ese entonces.

La fotografía marcó la participación de Gonzales en el Senado, con la pollera color lavanda en el atrio de la ALP.

Meses después su convicción partidaria y sobre todo evista como él se califica, se vio reflejada en un spot. Antes del referendo del 21F. Con dos huevos en mesa el legislador explicó cómo votar por el Sí y el No en esta fecha electoral.

"El referendo es una cuestión de huevos", explica mientras abre un huevo del No que no tiene contenido y uno del Sí de donde sale una clara y una yema ... la cosa está clara vota por el Sí", concluye.

Una tercera intervención ocurrió con la aparición de la gasolina Ron 91, donde con dos hamburguesas intentó explicar que no existiría otro gasolinazo. "Yo que siempre comía este producto ¿(ahora) estoy obligado a comer este otro producto? No (...) Cuando voy a Burger King puedo elegir si quiero este o este otro", dijo.

Mientras que este año, tras la polémica con el Gobierno por la reivindicación del 21F aseguró que el expresidente Carlos Mesa se comportaba como una vedette.

“Él ahorita está exponiéndose como una vedette, es una vedette. Él está de moda y seguramente todos los partidos de la oposición, todos los partidos que ya han tenido oportunidad en la historia boliviana, se lo estarán disputando”, sostuvo Gonzales.

El hasta ahora presidente del Senado presentó ayer por la tarde su renuncia a la legislatura, presuntamente por "cuestiones familiares". Sin embargo, más tarde manifestó que la última decisión será definida hoy con el presidente Evo Morales a su retorno de Paraguay.