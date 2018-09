Una marcha en La Paz exige la libertad de Jhiery Fernández

Decenas de personas se movilizaron hoy en el centro paceño en demanda de la liberación inmediata del médico Jhiery Fernández, que fue condenado a 20 años de cárcel por el caso del bebé Alexander.

En la protesta participaron médicos, trabajadores en salud, familiares y otras personas que se encuentran indignadas, después de que en los últimos días se reveló un audio en el que la jueza Patricia Pacajes confiesa que el procesado fue condenado siendo inocente.

"Esta marcha es totalmente pacífica, nosotros no estamos molestando a nadie, solamente pedimos la libertad de mi hijo encarcelado sin prueba", aseveró Félix Fernández, padre de Jhiery.

La marcha llegó hasta inmediaciones del Ministerio Público y algunas personas lanzaron huevos al edificio. Luego la movilización se trasladó hasta el penal de San Pedro, donde está recluido el joven profesional.

Entre tanto, el fiscal departamental, Edwin Blanco, ratificó ayer que el galeno fue condenado con pruebas, puso en duda la credibilidad del polémico audio y anticipó que seguirán surgiendo otros elementos de "dudosa procedencia".

Sin embargo, la madre de Jhiery, Norma Sumi, conminó a la Fiscalía a demostrar científicamente su acusación contra el médico por la presunta "violación" al bebé Alexander.

"Mis abogados demostraron la inocencia de mi hijo, de ustedes dónde está la prueba de ADN, señor Edwin Blanco usted tiene mamá, no me haga sufrir más, no hable más tonterías, nosotros ya hemos presentado pruebas, qué más pruebas quiere, usted presente al menos una prueba real", manifestó.