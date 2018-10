Mesa y colectivos acuerdan encarar la defensa del 21F y las primarias

El expresidente Carlos Mesa suscribió ayer una alianza con más de 50 plataformas ciudadanas bajo la consigna de hacer respetar el 21F que demanda la inhabilitación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, mediante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), o caso contrario refrendar la voluntad del pueblo en las elecciones generales de octubre de 2019. El convenio fue criticado por otras plataformas que piden no dejar de lado el 21F por temas eleccionarios.

En un acto público, Mesa, ante los representantes de las agrupaciones ciudadanas, habló sobre algunos aspectos de lo que será el trabajo para afrontar “la campaña política más larga de la historia, que durará un año desde este 27 de octubre hasta octubre de 2019”.

Puso énfasis en la necesidad de participar en el proceso, desde las primarias hasta las generales, porque de no hacerlo sería “suicida”.

“El 21 de febrero no quiere decir abstención, eso sería suicida, quiere decir que pelearemos por esta lógica, la inhabilitación del Presidente y Vicepresidente esperando que el TSE responda a su mandato, al mandato del pueblo boliviano, que es el respeto al 21 de febrero”, afirmó.

Sin embargo, dejó en claro que, si no se respeta el mandato del 21F de 2016, se enfrentará a Morales en las urnas para demostrar nuevamente lo que dijo el pueblo en esa ocasión: “No a una nueva repostulación”.

“Si eso no ocurre, trasladaremos el 21 de febrero al 27 de octubre del 2019 y le demostraremos al presidente Morales que no es un candidato legítimo”, aseguró.

Entre los colectivos que firmaron el acuerdo estuvieron Otra Izquierda Es Posible (OIP), Nueva Generación, Ciudadanos Unidos, entre otras varias de La Paz, El Alto, Sucre, Oruro y Cochabamba.

El dirigente de OIP, Beto Astorga, explicó que el acuerdo no sólo implica las primarias ni que se dejará la lucha por el 21F, sino que una incluye a la otra.

Iver Padilla, de Justicia y Libertad de Chuquisaca, aseveró, por su parte, que se verán estrategias para defender el 21F antes de hablar de campaña electoral.

Sin embargo, no todas las plataformas estuvieron de acuerdo con el convenio. Desde Cochabamba, el activista Julio Castro, de Bolivia dijo No y parte de la Coordinadora de Plataformas Ciudadanas, lamentó que algunas plataformas “le hagan el juego al Gobierno”.

“No firmamos convenio alguno con ningún partido político ni candidato presidencial para las primarias, ya que consideramos que es hacerle el juego al Gobierno y es aceptar la repostulacion de Evo Morales”, aseveró.

En este sentido, dijo que los próximos días se realizará un congreso nacional de emergencia que “marcará una agenda de presión nacional sobre el órgano electoral para que se pronuncie con respecto al respeto del voto”.

Aseguró que no hay ninguna división en los colectivos, sino que se trata de algunas “plataformas partidarias”, pero que la mayoría esta enfocada en la defensa del voto del 21F.

En la misma línea, el diputado Rodrigo Valdivia, del colectivo Morena, explicó que “fueron pocas plataformas” con Mesa y que “la mayoría seguimos con la defensa del 21F”.

La activista Ana Lucía Gabba explicó que las plataformas ciudadanas tienen diferentes matices, corrientes y, más allá de que “guste o no, hay que respetar los principios que defendemos, la democracia, la libertad. Ahora tal vez algunos creen que no es el tiempo, no es el momento, pero lo que ellos hacen es también importante. Lo primero es claro, es el respeto al 21F”.

DECLARACIONES "El apoyo a la candidatura de Carlos de Mesa no significa el renunciar al referéndum del 21F, por el contrario, está presente en esta determinación". Beto Astorga. Otra Izquierda es Posible "Le hemos solicitado esto al TSE, que si no garantiza que haya libre registro, control y votación se suspendan las elecciones. No puede ser que haya guetos en el país". Arturo Murillo. Senador UD "Las elecciones son un escenario inevitable en democracia, lo que cuestionamos las plataformas es la manera en la que se pretenden hacer". Julio Castro. Colectivo Bolivia dijo No

TUTO PIDE FIRMAR ACUERDO HASTA JULIO DE 2019

REDACCIÓN CENTRAL

El expresidente Jorge Tuto Quiroga planteó ayer la unidad de la oposición para hacer frente al partido oficialista, pero en torno al aspirante que esté mejor posicionado antes de la inscripción de candidatos para elecciones generales de 2019.

Propuso que todos los dirigentes con siglas políticas acreditadas ante el TSE, así como todos los potenciales candidatos opositores a Presidente y Vicepresidente, suscriban un compromiso ante el país de apoyar la candidatura mejor posicionada antes de la inscripción final en julio de 2019.

Por otra parte, el diputado del MAS, Víctor Borda, aseguró que “no nos extraña el destino que han tomado las plataformas ciudadanas (…) de buscar que se acomoden de candidato de senador, de diputado, de alcalde o gobernador”.

Según el documento, el apoyo a Carlos Mesa no significa afiliarse al Frente de Izquierda Revolucionaria (FRI), toda vez que se respetará la independencia de cada sector.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio la bienvenida a los colectivos a la arena política y aseguró que los próximos días “habrá grandes sorpresas”.

“Está bien que las plataformas se institucionalicen, porque de lo contrario son una ficción política, las plataformas son una invención del MAS, pero la derecha también puede hacerlo. Sin embargo, no son una renovación. Ustedes se van a llevar muchas sorpresas”, dijo.