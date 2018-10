Tras mostrar golpes, aíslan a Pari y no descartan trasladarlo a otro penal

Juan Franz Pari Mamani recibió una dura golpiza la noche del domingo, presuntamente por los mismos policías que custodiaban la zona de población del penal de Chonchocoro, en La Paz, denunció su abogado Miguel Castaño.

La directora departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Delia Illanes, confirmó el hecho y aseveró que Pari Mamani fue enviado a un área de contención y aislamiento para resguardar su seguridad física y mental, mientras se analiza e investiga las causas de la golpiza. No descartó que se lo traslade a otro penal.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

“Ha sido vilmente torturado, flagelado en la integridad física en sus extremidades superiores e inferiores”, declaró el abogado Castaño a los medios y mostró fotografías de las lesiones en el rostro y extremidades de Juan Pari.

El legista dijo que su cliente teme por su vida, ya que por los antecedentes de casos similares “puede ser que esta noche o mañana o pasado aparezca muerto en el recinto penitenciario”.

Por ello, el abogado solicitó nuevamente que su defendido sea trasladado a otro penal.

En tanto, la directora de Régimen Penitenciario de La Paz aseguró que Pari dio dos versiones contradictorias del incidente.

“En primera instancia el mismo interno ha declarado que fue un accidente, lo que contradecía lo que ha manifestado anteriormente, que dice que supuestamente se hubiera ocasionado mediante un caída”, explicó.

Señaló que Pari “calla y no da mucha información”, pero que Régimen Penitenciario seguirá la norma y presentará la denuncia ante el Ministerio Público para que investigue si se trató o no de una agresión entre reos; pero también hará la denuncia ante la Dirección de Investigación Interna (Didipi) de la Policía para verificar si la agresión fue ocasionada por efectivos del orden.

“Por ley corresponde resguardar su vida y su integridad, sin embargo, no se descarta cualquier posibilidad de traslado toda vez que todavía está en proceso de investigación”, dijo y aclaró que Pari no permanecerá aislado indefinidamente.

Sin embargo, el abogado de Pari desconfió de los policías y aseguró que cualquier momento podría aparecer muerto, por lo que presentó un memorial para trasladarlo a otro penal.

Según el relato del abogado, otras tres personas también fueron agredidas esa misma noche.

Illanes aseguró que hasta el día de la golpiza no había indicios que indiquen que Pari podría ser víctima de agresiones o que corría algún riesgo.

“Él estaba en el sector de población, porque no había indicios para apartarlo porque tenía que convivir con todos los privados de libertad”, explicó.

“De acuerdo a la última evaluación, está estable, no hay riesgos todavía, no hay elementos que puedan respaldar un traslado. Pero no descartamos la posibilidad de acuerdo que se presentara alguna situación que pueda comprometer la integridad”, indicó.

Pari está acusado de desfalcar 36,7 millones de bolivianos del estatal Banco Unión.

CRONOLOGÍA

26/09/2017: Juan Franz Pari es detenido en La Paz cuando su novia depositaba dinero en una agencia bancaria bajo sospecha de incremento desmedido de su patrimonio.

27/09/2017: El Banco Unión informó que detectó huecos financieros y denuncia que se desfalcaron 400 mil bolivianos de sus arcas.

04/10/2017: La Fiscalía determinó que el desfalco al Banco Unión llegó a 36,7 millones de bolivianos en varios retiros desde octubre de 2016.

18/10/2017: Un total de 35 detenidos son investigados, entre ellos el principal acusado Juan Pari. Se logró recuperar 20 millones de bolivianos del desfalco.