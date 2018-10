Abogados presentan denuncia penal contra la mujer que escupió a García Linera

LA PAZ |

La Asociación de Abogados de Santa Cruz presentó hoy ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de la mujer que escupió al vicepresidente Álvaro García Linera en un pasillo de la Clínica Foianini, en la capital cruceña.

"En mi condición de representante legal de la Asociación de Abogados, he formalizado una denuncia penal en contra de Gina F. porque esta señora, cuando García Linera se aproximó el pasado viernes a la Clínica Foianini, le echó un escupitajo", dijo el abogado Roly Velarde al canal estatal.

La denuncia fue formulada por racismo y discriminación, y los abogados esperan que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía, pueda investigar este hecho hasta lograr una sanción contra la mujer.

"Este caso no puede quedar en la impunidad. Se tiene que sentar un precedente porque aquí en Santa Cruz se han visto varios hechos de racismo y discriminación. Nosotros vamos a hacer seguimiento a este caso hasta lo último, no vamos a dejar, queremos una sanción penal contra esta señora para que no vuelva a suceder este tipo de hechos", manifestó.

Consideró que el Ministerio Público debió iniciar un proceso investigativo de oficio y no esperar que alguien formalice la denuncia.

El dirigente de juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, también informó que presentó ante la Fiscalía de Santa Cruz una denuncia por los delitos de discriminación y racismo contra la misma persona, según un reporte de la agencia estatal ABI.

Esta mañana, García Linera, en un acto público, aseguró que no asumirá ninguna acción contra la mujer porque está dispuesto a seguir sufriendo agresiones.

"Estoy dispuesto a que me sigan escupiendo, no voy a cambiar de actitud, voy a seguir defendiendo a la gente pobre. En lo personal yo no (voy a asumir ninguna acción). Si defender a la gente humilde, a los trabajadores y campesinos me va a generar agravios, estoy dispuesto a recibirlos", sostuvo.