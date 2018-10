Magistratura revela que exjueza Pacajes presentó bajas médicas ilegales

LA PAZ |

El representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Américo Aranibar, reveló hoy que la exjueza Patricia Pacajes presentó bajas médicas irregulares de la Caja Nacional de Salud (CNS) con el propósito de no presentarse a declarar a la Fiscalía.

"Las bajas médicas que habría presentado la exjueza Patricia Pacajes a esta representación distrital con motivo de su ausencia en el juzgado, por información que tenemos en la Caja Nacional de Salud habrían sido suspendidas en virtud a que no se habría cumplido protocolos que se tienen" en esa entidad de salud, declaró Aranibar.

La autoridad remarcó que no debería haber existido esas bajas médicas, pero sin embargo fueron emitidas y presentadas por Pacajes.

El 20 de septiembre la exjueza presentó baja médica por dos días y la Magistratura no pudo notificarla con la resolución de suspensión del cargo y tampoco pudo declarar ante la Fiscalía.

Aranibar indicó que en el tema penal consideraron que se trata de obstaculización al proceso, en función a que "precisamente se ha podido tal vez manipular en la Caja Nacional de Salud a efectos de conseguir alguna situación y no ser procesada".

La autoridad dijo que este hecho será tomado en cuenta como riesgo procesal en la audiencia que tendrá la exjueza.

Pacajes fue la jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia que falló 20 años de cárcel para el médico Jhiery Fernández.

Pacajes en un audio reveló que las autoridades judiciales sabían que el galeno era inocente, sin embargo lo condenaron por presión política.