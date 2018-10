Denuncian a diputado del MAS por violencia hacia su pareja

LA PAZ |

El diputado Henry Cabrera (MAS) fue denunciado hoy por su pareja sentimental, quien dijo haber sido agredida física y psicológicamente en varias oportunidades.

"Estoy sentado una denuncia contra este señor que es diputado, que se llama Henry Cabrera, con el cual he tenido una relación de tres años, donde he sufrido maltrato físico y sicológico", declaró la expareja del legislador, según el audio que compartió el diario El Día.

ANF se comunicó con el diputado, pero éste cortó la llamada al escuchar que la periodista se identificó, luego apagó su celular.

Contó que no es la primera vez que es agredida y que desde hace dos años que la maltrata, la mayoría de las veces en estado sobrio y la última vez había consumido bebidas alcohólicas.

"Hace bastante tiempo, tengo pruebas desde el año pasado que él me golpea, me insultaba. Hace más de dos años que me maltrata físicamente", declaró, al señalar que las razones de la agresión eran principalmente por celos.

Dijo que recurrió a los medios de comunicación para sentar su denuncia porque "es una persona que tiene bastante influencia, quiero hacerlo público", sostuvo.

Ambos no eran casados, no tienen hijos, pero convivían hace tres años. Cortaron comunicación hace una semana, cuando la mujer se fue a vivir con sus padres.

La expareja dijo que Cabrera tiene dos departamentos, ambos en la zona residencial de Equipetrol en la ciudad de Santa Cruz y que él vive en un condominio. Aseguró que va a continuar hasta terminar con este caso.