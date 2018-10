García asegura que ‘potentados’ le escupen por defender a pobres

El vicepresidente Álvaro García Linera no iniciará ninguna acción contra la mujer que le escupió. Dijo que la persona pertenece a la “potentada” familia Foianini Gutiérrez, “acérrima militante del 21F” y que está dispuesto a recibir una y mil veces agravios por defender a los más humildes.

El segundo hombre del Estado se refirió al escupitajo que le lanzó la mujer en la clínica Foianini, la pasada semana, cuando acudió al centro médico para visitar a la familia que terminó con serias quemaduras producto del incendio de un ducto de gas.

“Si por hablar de los pobres, me escupen, por defender a los obreros a la juventud me escupen, estoy dispuesto a que me sigan escupiendo porque no voy a cambiar mi actitud”, reiteró.

Por su parte, el defensor del Pueblo, David Tezanos, calificó de “atentado horrendo” el escupitajo que sufrió el vicepresidente García Linera el pasado viernes en Santa Cruz.

En este sentido, el dirigente del MAS, Rolando Cuéllar, presentó ayer ante la Fiscalía de Santa Cruz una denuncia por los delitos de discriminación y racismo contra la mujer que escupió al Vicepresidente.

No obstante, el vicepresidente García descartó que vaya a presentar una denuncia contra la agresora.