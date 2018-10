Revilla declina su aspiración a la candidatura de la presidencia

LA PAZ |

El líder de Sol.Bo y alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció hoy que no será candidato a la Presidencia de Bolivia en las próximas elecciones de 2019, y afirmó que buscará conformar un bloque de oposición para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios.

"Luis Revilla no va ser candidato a la Presidencia en las elecciones del 2019. No por el tema de la personería jurídica, no, esa no es la razón. Es hora de que las organizaciones políticas actuemos sin mezquindad y trabajemos dando el ejemplo para construir un bloque de unidad que permita derrotar al MAS en las elecciones", señaló.

Adelantó que mañana harán conocer sus decisiones en torno a la “política de alianza y los cuáles son los parámetros” para el apoyo que darán y a quién lo darán.

Revilla también señaló que "aún no es su momento" y que trabajarán “con responsabilidad” para construir un proyecto político para el futuro.

El líder de Sol.Bo pidió a otros opositores, que tengan la intención de candidatear, declinen a sus intereses para conformar un solo grupo opositor que le haga frente a la candidatura del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera el 2019.

"Las personas que están siendo medidas en encuestas y que están en la posibilidad de candidatear a la Presidencia puedan declinar de manera generosa, así como lo estamos haciendo nosotros para dar el ejemplo que desde la oposición se puede construir una alternativa fuerte para derrotar al MAS", dijo en rueda de prensa.

