Absuelven a boliviana condenada por narcotráfico por ser víctima de trata

Lourdes, una joven de nacionalidad boliviana, fue detenida en la provincia argentina de Jujuy por intentar ingresar a ese país casi seis kilos de cocaína en una mochila. Un año después un Tribunal la condenó a seis años de prisión, según información publicada en Clarín.

Según la misma fuente, la historia de la joven, madre de dos niños de 6 y 3 años, cambió ya que el pasado 18 de octubre se dictó un fallo, considerado como inédito, que ordenó su absolución.

Los jueces consideraron sólida la versión de Lourdes, quien dijo que había sido obligada por una red de trata de personas a cruzar la frontera con la mochila llena de droga, informó el medio argentino.

Según la mujer su hijo menor estaba enfermo, lo tenían que operar para saber si tenía cáncer de piel, ella no contaba con dinero para costearla. Fue así que decidió trabajar "como dama de compañía" en Villazón, pero no funcionó, y cuando quiso alejarse la organización le dijo había pagado el pasaje de micro desde La Paz y le había dado de comer un día, de acuerdo a la misma fuente.

"Entonces me dijo que me iba a dar otro trabajo y que con eso iba a poder pagar mi pasaje y me iba a poder ir", recordó Lourdes, según publicó Clarín.