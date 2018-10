Maduro a Morales: “Feliz cumpleaños al hermano, compañero y jefe indio del sur”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a través de su cuenta de Twitter a su homólogo boliviano, Evo Morales, por su cumpleaños 59.

Le deseamos un feliz cumpleaños al hermano, compañero y Jefe Indio del Sur @EvoEsPueblo. Que los espíritus ancestrales y la Pachamama, te provean de salud y energía para seguir librando las batallas por un mundo más justo. El Pueblo Bolivariano te abraza.➡️https://t.co/zwLmMCaoaI pic.twitter.com/d5XWUFtPEc — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 de octubre de 2018

El 26 de octubre de 1959 nació Juan Evo Morales Ayma en Orinoca, departamento de Oruro.

Morales dijo esta mañana que a esas alturas de su vida los cumpleaños ya no se festejan. Manifestó sentirse apenado porque siguiente año cumplirá 60 años y tendrá que “cambiar de dígito”.

"Muchas gracias a todos pero a mi me enseñaron lo siguiente: no hay que festejar cumpleaños, saben por qué, porque en nuestra vida menos un año más, por tanto, en vez de festejar hay que llorar, hay que arrepentirse, no hay nada que festejar", mencionó.