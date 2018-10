Niña agredida por maestra tiene miedo de volver a clases

“Mi hija no quiere comer, tiene miedo de volver a la escuela. No es la primera vez que la profesora le golpea. Ella está acostumbrada a golpear a sus estudiantes”, dijo Martha Chacón, madre de la niña de quinto curso de primaria que fue agredida por su maestra con un palo.

El director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, Carlos Echazú, informó que Hilda C., profesora acusada de agredir a una estudiante, fue suspendida de sus funciones mientras dure el proceso disciplinario, además de iniciar un proceso penal contra la educadora.

El jueves por la tarde se divulgó por las redes sociales un video en el que se ve a la maestra golpeando con un palo a su alumna en una unidad educativa fiscal de la comunidad El Cruce, en el municipio Gutiérrez.

La maestra —que admitió la agresión— dijo, en una entrevista con Unitel, que la menor no cumplía con las tareas, incluso le prestaron un texto para que el fin de semana se ponga al día, pero supo que la menor se fue de pesca y no hizo la tarea, situación que provocó la reacción de la maestra.

“Me dejé llevar por mi temperamento. Le pido disculpas a la madre de familia, a mi comunidad, a los padres de familia del país. Nunca pensé llegar a esta situación, pero quiero que sepan que no lo hice con mala intención, lo hice porque quería que mi niña aprenda”, declaró.

En tanto, la madre refiere que se enteró de la agresión gracias a la difusión del video. “Después de ver el video, recién vi las marcas verdes en el cuerpo de mi hija. Quiero que hagan una inspección y verán que mi hija no es la única agredida”, expresó.

Mientras tanto, la maestra señaló que el video que circula es trucado. “Yo sólo le di tres veces con el palo, nunca le agarré de los cabellos. No sé cómo hicieron aparecer eso en el video. Es falso el video, hecho por gente con mala intención”.

David Mena, responsable de educación de El Cruce, señaló que es la primera vez que reciben una denuncia de maltrato hacia los estudiantes de esta unidad educativa. “En la comunidad estamos indignados por todo lo que pasó. Se debe tomar cartas en el asunto”, dijo.

En las imágenes se observa que la maestra golpea a la menor con un palo en reiteradas ocasiones e incluso provocó que la víctima empiece a cojear. Asimismo, la agarró de los cabellos pese a los gritos de dolor de la estudiante y al resto de los alumnos como testigos.

La abogada Susana Saavedra, directora de Fundación Construir, manifestó que la Defensoría de la Niñez debería intervenir inmediatamente en este caso, porque se vulneraron los derechos de la estudiante.

“La Defensoría debería intervenir acudiendo ante un juez para denunciar la infracción. Son varios casos de este tipo de abusos que se han ido registrando en este último tiempo (y se necesita asumir acciones)”, manifestó.

El Código de Niña, Niño y Adolescente establece que se deben adoptar medidas de prevención para luchar contra la violencia en espacios escolares y otros sitios. El artículo 153 de la misma norma establece las infracciones y sanciones por violencia contra los menores sometidos a castigos físicos.

73 DENUNCIAS POR VIOLENCIA EN EL PAÍS

De enero a la fecha, en todo el país se registraron 73 denuncias de maltrato a estudiantes, de las cuales 15 fueron sancionadas, 35 se encuentran en proceso disciplinario y 40 continúan en investigación.

El representante de la unidad de Transparencia del Ministerio de Educación manifestó que las denuncias están siendo investigadas y serán sancionadas conforme establece la norma.

Por año, en todo el país se registran más de 100 denuncias por maltrato a estudiantes, de las cuales el 80 por ciento son por maltrato psicológico y el 20 por ciento, maltrato físico.

Análisis

Rodrigo gazahui. Especialista en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

Urge control social en casos de violencia escolar

Cada vez son más frecuentes las denuncias formales y no formales sobre hechos de violencia física y psicológica protagonizados por profesores en unidades educativas de nuestro medio. En casos recientes, se ve cómo niños, niñas y adolescentes se ven obligados a filmar esas agresiones, ya que otros profesores y hasta sus propios padres no les creen. Además, cuando se presentan estos casos, las víctimas se ven amedrentadas; otros profesores suelen mantener distancia, directores del colegio no saben cómo reaccionar y los padres muchas veces dicen que en sus tiempos pasaban cosas peores y nadie se quejaba. Todo ello evidencia nada más que un silencio cómplice, mediado por el desconocimiento de cómo iniciar un proceso judicial o administrativo de denuncia por violencia en entornos escolares, o bien por la presencia de una mentalidad inquisitiva que refuerza al castigo como la única forma de enseñar.

El punto entonces está en transformar nuestra mentalidad dejando de normalizar la violencia y rompiendo la cultura del silencio. Para ello es necesario asumir la obligación de denunciar (por más pequeño que parezca) todo hecho de violencia contra la niñez y adolescencia en cualquier espacio en el que se presente (familia, escuela, barrio, etc.). El Código Niña, Niño y Adolescente es claro al respecto, establece que toda persona particular o servidor público que conozca un hecho de violencia tiene la obligación de denunciar en un plazo máximo de 48 horas.

Pero el tema no debe quedar ahí; se debe hacer un seguimiento cercano a la evolución del proceso, ya que la norma establece que someter a castigos físicos u otras formas que degradan la dignidad de niños, niñas y adolescentes (así sean hechas a título de medidas educativas o disciplinarias) deben ser puestos en conocimiento del juez mediante denuncia de la

Defensoría para qué sanción de la infracción. A pesar de ello, muchos de estos casos se están resolviendo simplemente en una instancia administrativa ante las Direcciones Departamentales de Educación, lo cual podría implicar una peligrosa negación al acceso a la justicia de las víctimas y generar más responsabilidades en funcionarios de este nivel.