Casi un 30% del padrón elegiría a los binomios presidenciales

Una vez cerradas las inscripciones y actualización de militantes para las elecciones primarias, aproximadamente hay 1,8 millones de personas inscritas en las organizaciones políticas habilitadas, lo que significa un 29 por ciento del último padrón electoral que llegó a 6,5 millones de ciudadanos, consolidado a fines de 2017. Este porcentaje será —una vez que el Tribunal Electoral verifique y depure el padrón— el que defina los candidatos a binomios presidenciales.

Según la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, en su artículo 29, parágrafo IX, se indica que están habilitados para elegir candidatos a binomios presidenciales sólo los militantes de las organizaciones políticas, a través de un proceso dirigido y supervisado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta elección primaria es simultánea y obligatoria para los partidos, pero la votación de los militantes es voluntaria y no está sujeta a sanciones.

En su momento, el analista político Ricardo Paz indicó que las Elecciones Primarias limitarían la participación de la ciudadanía al estar cerradas sólo a los militantes. Aseveró que los ciudadanos inscritos en partidos no pasan del 20 por ciento del padrón electoral y que el resto, el 80 por ciento, tendrá que mirar de palco cómo se articulan los candidatos al interior de los partidos.

El pasado 24 de octubre, se cerró el plazo para la actualización e inscripción de militantes de las nueve organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones primarias. En total, las nueve agrupaciones, presentaron 1.439.500 firmas (Ver infografía).

Por otro lado, de las 12 organizaciones políticas que estaban tramitando su personería jurídica como partido o agrupación nacional, sólo tres presentaron los libros con las firmas para cumplir el requisito y ser habilitados. Se trata del Movimiento Tercer Sistema (MTS) que presentó 210.474 firmas; Patriotas Para la Transformación (PPT) con 115 mil rúbricas y Fuerza Alternativa Boliviana (AB) con 114 mil firmas.

Sumados los militantes de ambos grupos —partidos habilitados y organizaciones en trámite— se tiene aproximadamente a 1.850.000 ciudadanos que militan en un partido político o agrupación ciudadana.

Si tomamos en cuenta que el padrón a diciembre de 2017 estaba conformado por 6.438.801 ciudadanos, según datos oficiales del TSE, se puede decir que aproximadamente un 29 por ciento de los ciudadanos se inscribió a una organización política, lo que significa que esta cifra decidirá sobre los binomios presidenciales de los partidos que se presentarán en las elecciones generales de 2019.

Sin embargo, esta cifra podría disminuir considerablemente debido a que el TSE debe realizar un proceso de verificación de las firmas de todos los militantes hasta el 23 de noviembre, plazo en que el Órgano Electoral depurará y saneará cada padrón de las organizaciones políticas y presentará una lista oficial de militantes que podrán participar de las elecciones primarias del 27 de enero de 2019.

Por ejemplo, en el caso de la petición para obtener personería jurídica de Sol.bo, agrupación del alcalde de La Paz, Luis Revilla, que presentó 131.970 registros habilitados para la verificación técnica, de este total 34.260 tenían observaciones no subsanables y 28.982 eran registros con enmienda no salvada, por lo que Sol.bo terminó con sólo 68.728 registros que fueron contabilizados como válidos. Es decir, entre la cifra de firmas que Sol.bo presentó y la cantidad que al final quedó, hay una diferencia de casi 40 por ciento que fue depurada.

Para el exvocal de la Corte Nacional Electoral (hoy Tribunal) y analista político Jorge Lazarte, el actual sistema de primarias nacionales tiene varios vicios. No sólo limita la participación de electores, porque sólo los militantes votan, sino que es un gasto burdo porque se permite que las organizaciones políticas participen con un solo binomio. “¿Para qué las primarias con un binomio? ¿Por qué no mejor se los proclama o presenta directamente? Es un gasto burdo que sólo busca sumar argumentos para habilitar a Evo Morales, que no puede ser candidato”, indicó.

Para el experto, el planteamiento de las elecciones primarias fue una buena iniciativa, pero que fue instrumentalizada por el MAS para vencer el escollo del 21F. Explicó que en otros países, como Argentina y Chile, existen primarias obligatorias, pero que estos casos tienen características diferentes y que no se usan para beneficiar a determinados candidatos.

“Está bien que exista primarias, incluso que sea sólo para militantes, porque esto permitiría a los partidos hacer una competencia interna sana y fortalecer el debate interno, pero en el caso boliviano se permite un solo binomio y esto rompe con la lógica de participación”, indicó.

DATOS

Lista de militantes será pública

Según la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, el padrón de militantes será de acceso público, por lo que el Tribunal Supremo Electoral creará un módulo de consulta personal en su página web. El padrón será publicado después del 23 de noviembre, plazo final para que el TSE verifique y sanee las listas y firmas de militantes que las organizaciones políticas presentaron.

Asimismo, los militantes no están en la obligación de participar en la elección de los binomios presidenciales de sus partidos. El TSE no multará ni dará documento de votación.

Se puede renunciar a la militancia enviando una carta al TSE y adjuntando el valorado correspondiente. La firma de recibido será la constancia de la renuncia a la militancia.

En el caso de que un ciudadano se haya inscrito a dos o tres partidos como militante, el TSE sólo tomará en cuenta su última inscripción y el resto quedará en los registros históricos.

ANÁLISIS

Partidos afianzados podrán sobrevivir

Para el analista político Marcelo Arequipa, las próximas elecciones serán como un “choque de trenes” del que sólo sobrevivirán aquellos partidos que se hayan consolidado como tales, es decir que tengan una estructura y no dependan de un solo liderazgo.

“Tenemos una elección que va a ser como un choque de trenes y, como resultado, lo que va a ocurrir es que va a ser una ruptura importante, una generación de la política se va a tener que jubilar casi de una manera automática”, indicó.

Explicó que una militancia valorada, la estructura, la sigla consolidada y otras características propias de un partido afianzado serán fundamentales y serán los que sobrevivan esa elección.

Mencionó que Demócratas y Sol.bo van por ese camino, y que Unidad Nacional quiere tomar ese rumbo, pero le falta. En cambio, siglas como el MAS o el FRI dependen sólo de su caudillo, así que tiene mucho mayor riesgo de desaparecer.

“Los políticos del país han devaluado la militancia”

El analista político Marcelo Arequipa opinó que, más allá de la cantidad de militantes que participen en las primarias, le preocupa que el concepto mismo de militancia haya sido devaluado por los partidos políticos en Bolivia.

Para el experto, más allá de la cantidad de militantes que voten, lo que hay que tomar en cuenta es que “se ha devaluado por parte de los partidos políticos en nuestro país la idea del militante, ya que no juegan un rol fundamental” en los partidos y se han convertido “sólo en un factor numérico, a ver quién lleva más libros o más firmas”.

“Son partidos concebidos más como máquinas electorales que buscan ampliar sus simpatizantes y no sus militantes”, indicó.

Explicó que la concepción de militancia está relacionada con la idea de estructura y base, los militantes se inscriben a propósito de incentivos para ascender en la estructura del partido, ya sea de manera territorial u otra, pero hay incentivos y se muestra la importancia para participar en política.

Arequipa señaló que los dos partidos con mayor respaldo de hoy, el MAS de Evo Morales y el FRI de Carlos Mesa, son una muestra de esto, ya que a ambos “les interesa agrupar al ciudadano en torno a múltiples intereses que hay en la política” y no implicarlos en las tareas propias de la militancia como se ha mencionado previamente.

Esto es contraproducente porque se habla de una suerte de militancia muy devaluada.

esp_p_nel_2_apg.jpg Representantes del FRI entregan los libros con militantes al TSE, el pasado miércoles. APG

Partidos: No hubo tiempo para formar militancia

Consultados sobre el rol de la militancia, algunos partidos políticos señalaron que la convocatoria “apresurada y forzada” de las elecciones primarias no permitió hacer un trabajo de militancia en las organizaciones políticas.

El dirigente nacional de Unidad Cívica y Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, indicó que “estas primarias se la han hecho a pedido y gusto del oficialismo. Creo que el TSE, al no observar y ver su reglamento, está validando una elección que está hecha para el oficialismo”.

Aseguró que tuvieron prácticamente cuatro semanas para organizar la inscripción de militantes; en cambio, el oficialismo lleva varios meses realizando esa tarea.

El dirigente de Pan Bol, Abdáis Cárdenas, aseveró, por su parte, que tuvieron muchas dificultades para inscribir militantes y que el oficialismo, en cambio, contaba con una serie de ventajas, desde el uso del aparato estatal hasta el tiempo, porque se enteró mucho antes que el resto de los partidos, que las primarias se realizarían.

En su momento, el dirigente de Demócratas, Vladimir Peña, denunció que el MAS comenzó con la inscripción de militantes con varios meses de ventaja, ya que fue anoticiado por el mismo TSE de que las primarias se realizarían en 2019.

El oficialismo inició la inscripción de militantes en mayo de este año, un mes después de la reunión en la que el Tribunal Electoral le habría informado acerca del proyecto de ley de organizaciones políticas que viabilizaba las primarias.

Esta actitud fue duramente criticada por los otros partidos, ya que vieron que el MAS inició con una amplia ventaja la inscripción de militantes. Otros partidos, como el FRI de Carlos Mesa, tuvieron tres semanas para este proceso.