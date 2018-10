Mujer que encontró a una bebé en un basurero quiere adoptarla

Bertha Lara, una comerciante del mercado San Juan de la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz, encontró el sábado por la tarde, a una bebé recién nacida en el basurero de un baño público.

“Cuando me acerqué, escuche más fuerte la bulla, pero no había nada en el piso del baño, me acerqué más y dije voy a espiar aquí y vi que se movía algo porque había varios papeles y cuando destapé era una bebé y me asusté”, dijo en una entrevistas en la Red Uno.

“saqué la bolsa y la rompí con mis uñas así…la quise alzar a la bebé, pero no me fije que la placenta estaba ahí, en ese momento no sabía qué hacer. Yo la alcé, era pesadita, hermosa la bebé, yo no sé cómo se animaron a dejarla así a la bebé”, continuó su relato.

La comerciante que inmediatamente alertó a la Policía trasladó a la recién nacida hasta el hospital más cercano donde hasta hoy se encuentra en una incubadora y donde también fue nombrada por los médicos como Esperanza Vera. “Yo le pedí a Dios que me regalé a un bebé, pero no pensé que me lo entregue así”, dijo Bertha quien suplica a las autoridades que desea adoptar a la pequeña.

Ella es una comerciante, viuda y no tiene hijos. “Quisiera adoptarla, pero no sé cómo se hacen los trámites. Fuera lindo quedarme con la niña”, manifestó.