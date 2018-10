Revilla se reúne con Costas para articular un frente contra el MAS

El alcalde de La Paz y líder de Sol.bo, Luis Revilla, se reunió este lunes en Santa Cruz con el gobernador y líder de Demócratas, Rubén Costas, en busca de articular un frente de oposición con miras a las elecciones generales de 2019.

"Aprovechando que estoy en Santa cruz llamé a Rubén para sostener una reunión e intercambiar criterios para ver cómo será posible o no articular este frente fuerte que nosotros creemos que hay que hacer para enfrentar al MAS en las futuras elecciones", manifestó Revilla.

Remarcó que lo que quiere Sol.bo es lograr una alianza coherente que "no esté basada en pegas, en cargos o en cuoteos, sino en cuestiones programáticas" expresados en su documento de 12 puntos presentado la semana pasada en La Paz.

Esta mañana el Vicepresidente de Demócratas y exgobernador del Beni, Ernesto Suárez, dijo que por responsabilidad con el país han decidido buscar la concertación para lograr una alternativa para el país en las próximas elecciones generales.

"El país merece que tengamos la capacidad de desprendernos de intereses y egoísmos, para tratar de generar una alternativa que se construya en base a principios, no a lo tradicional", apuntó.

Suárez indicó que de no lograrlo, la dispersión del voto podría favorecer al partido de gobierno, "y eso sería cometer errores del pasado".

El alcalde de La Paz, reiteró que no es imprescindible para Sol.bo que haya un frente único si es que no se logran coincidencias con los demás partidos políticos, porque "eso que estén todos en una bolsa sin que no se entiendan es mucho más peligroso".