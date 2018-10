La Justicia argentina concede el perdón humanitario a la mamá de "Chumita"

El juez federal de Jujuy, Ernesto Hansen concedió hoy el perdón humanitario a Claudia S.E., que estuvo presa un año por intentar pasar cocaína al vecino país para pagar la quimioterapia de su hijo Fernando (13), más conocido como "Chumita", quien falleció hace unos días tras una dura batalla contra el cáncer.

El 27 de octubre del 2017, fue detenida en posesión de 40 paquetes de droga que trasladaba en maletas, empujada por la necesidad. Le iban a pagar 500 dólares, pero fue detenida y llevada a prisión.

"Me voy a quedar con mis hijitas, me queda salir adelante, trabajar para mantenerlas a ellas y no volver a separarme", dijo a Infobae desde casa en la ciudad de Montero, Santa Cruz.

Hoy finalmente la Justicia federal aceptó el pedido de los defensores de la mamá de "Chumita" (33) y le concedió la excarcelación.

"La verdad que con lo que me pasó con mi hijito no sé si lo voy a superar y voy a hacer todo por mis hijas que me quedan, y salir adelante. Y mi hijito que nos cuida a las cuatro desde arriba. Sé que nos va a iluminar siempre a mí y a sus hermanas", contó Claudia a Infobae.