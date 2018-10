Maestros tildan de irresponsable plan para ampliar clases a 8 horas

El presidente Evo Morales retomó el plan de ampliar la jornada escolar a ocho horas diarias, pero los maestros le replicaron que no tiene conocimiento de lo que es la enseñanza-aprendizaje y señalan que su concepción es equivocada e incluso hasta retrógrada. Además, le recuerdan que no existen la infraestructura ni los recursos adecuados.

El jefe de Estado, durante la suscripción de proyectos de construcción de tres unidades educativas en Cochabamba, planteó extender el periodo académico diario en los establecimientos escolares a ocho horas, hecho que puede molestar a los maestros, pero que “aunque se molesten, los profesores tienen que trabajar las ocho horas día”.

“A mí me cuesta en algunas ciudades, ciudades intermedias, hasta en el trópico de Cochabamba, solamente quieren trabajar en la mañana; en la tarde otro grupo de profesores. Los profesores pueden molestarse, aunque se molesten, los profesores tienen que trabajar casi las ocho horas del día”, afirmó.

Al respecto, el profesor José Luis Álvarez, dirigente del magisterio paceño, dijo que todos los oficios tienen sus propias particularidades y propias características y tratar de entender o de creer que todos los oficios tienen que tener el mismo periodo de trabajo es una concepción totalmente equivocada y retrógrada.

“En el caso del magisterio, los horarios, las vacaciones que se dan, no es en función a la comodidad de los maestros, en función a la comodidad de los directores o los secretarios, es fundamentalmente respondiendo a las características que tiene el ser humano, el niño, el estudiante en periodo de desarrollo y en periodo de formación”, sostuvo.

Explicó que, de acuerdo con estudios científicos, se ha definido que los estudiantes desarrollan su capacidad poco a poco y que se ha establecido que, en el transcurso del desarrollo de un niño, cada año cronológico de vida aumenta una capacidad de atención, de concentración entre tres a cinco años.

Sin embargo, el presidente Morales, en el evento, mencionó ante los padres de familia la posibilidad de que los alumnos pasen clases mañana y tarde.

“Y si algunos van a ser tarde, en la mañana pasen, y así vamos a mejorar. Porque, hermanas y hermanos presentes acá, al margen de una liberación económica, política, social, cultural, tenemos una enorme responsabilidad, que es la liberación tecnológica”, indicó.

Por su parte, el dirigente de los maestros urbanos de Cochabamba, Elmer Revollo, calificó de “irresponsable” la propuesta del Presidente y “muestra la ignorancia en el tema educativo”.

“Plantear las ocho horas es prebendal, totalmente político, simplemente para contentar a sus sectores sociales, pero no tiene ningún asidero en el tema pedagógico”, dijo.

Tres turnos en los colegios. Actualmente existen tres turnos en las unidades educativas fiscales: mañana, tarde y noche. Los profesores asisten según el turno.

EVO RETOMA PLAN TRAS CINCO AÑOS

A fines de 2013, en el III Encuentro Pedagógico, el presidente Evo Morales planteó que los maestros y padres de familia inicien un debate sobre la ampliación de horas de estudio en unidades educativas.

“Esto hay que trabajarlo urgentemente para incorporar nuevas técnicas, otras ramas, laboratorios, hay que ampliar las horas de estudio y aquí seguramente vamos a estar enfrentados con los profesores”, señaló en la ocasión.

En la oportunidad, recordó que él estudió siete horas cuando cursaba la escuela en la localidad de Orinoca, en Oruro.

DECLARACIONES

"No va a ser posible. El Presidente está haciendo campaña electoral. No sólo por el tema de laboratorios, los estudiantes tienen varias materias. El Presidente desconoce el tema educativo, no hay las mínimas condiciones para ampliar horarios". Elmer Revollo. Magisterio Urbano Cochabamba

"Si se quisiera tener el trabajo en dos turnos se tendría por lo menos que triplicar la cantidad de infraestructura en el país, no hay que olvidar que en la mayoría de las unidades educativas en la mañana, una unidad educativa en la tarde otra y en la noche otra". José Luis Álvarez. Magisterio Urbano de La Paz