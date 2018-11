Denuncian que Fiscalía liberó a estafadores pese a pruebas presentadas

“La estafa no es un delito grave y no amerita la detención preventiva”, esos fueron los argumentos del fiscal que tomó la declaración a Cinthia Katti Q. C. (33) y David H. B. (54), ambos de nacionalidad peruana, que se dedican a estafar a las personas adultas mayores con el cuento del tío.

Según el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), estas personas fueron arrestadas en Sucre y trasladadas a Cochabamba por una denuncia realizada por una persona de la tercera edad, a quien le sustrajeron 18 mil bolivianos y 1.800 dólares.

“Estas personas abordaron a una persona de 76 años en la avenida Libertador Bolívar, le convencen de comprar pepitas de oro, al momento de hacer la transacción le hacen el cambiazo y le entregan piedras pintadas”, contó el director departamental de la Felcc, Johnny Corrales.

Los estafadores peruanos fueron reconocidos plenamente por su víctima, además de contar con videos de cámaras de seguridad de diferentes entidades financieras.

“Lamentamos que la Fiscalía no haya puesto el mismo empeño que como Policía pusimos en este caso”, dijo Corrales.

CUENTISTAS EN FIN DE AÑO

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recomienda a las personas adultas mayores no caer en los cuentos de los antisociales, que operan sobre todo en fin de año, cerca a entidades bancarias.