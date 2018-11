Demócratas no aislará a Leyes para lograr acuerdos políticos hacia las primarias

LA PAZ |

El Movimiento Demócrata Social más conocido como Demócratas no está dispuesto a aislar a su vicepresidente y alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, para impulsar alianzas de cara a las elecciones primarias y a los comicios generales de 2019.

¿Los Demócratas podrían aislar a José María Leyes para lograr alianzas en esta etapa electoral?, fue consultada la diputada Eliana Capobianco, a lo que respondió: "No. Por supuesto que no. Para nosotros José María Leyes es una víctima de la justicia que no es justicia en el país", aseguró.

Pero el viceministro de Planificación y Coordinación Manuel Canelas sostiene que existe una defensa ridícula y tenaz del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas porque "Del caso Leyes al caso Costas hay poco más de un paso", escribió en su cuenta de Facebook.

"José María Leyes no es el primer mártir del 21F, como dijo Rubén Costas, es más bien el 'caso Leyes'. Y el caso, como saben muchos, va más allá de Cochabamba, por eso la defensa ridícula y tenaz del gobernador Costas. Del caso Leyes al caso Costas hay poco más de un paso", sostuvo.

Capobianco dijo que no es cierto que la figura de Leyes sea un obstáculo para llevar adelante posibles acuerdos con las organizaciones políticas que trabajan de manera acelerada por conformar alianzas, las que solo se pueden consolidar en este mes de noviembre.

El vicepresidente de los Demócratas fue suspendido de su condición de Alcalde, por las denuncias y la imputación en su contra de irregularidades en la compra de mochilas chinas con presunto sobreprecio. Actualmente cumple detención domiciliaria.

Para su partido no existen pruebas y alega que se trata de un caso de "persecución política", la concejala Rocío Molina que denunció el caso aseguró que se trata de un caso de corrupción de grandes proporciones en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

"¿Alguien se imagina a Mesa pidiendo el voto en Cochabamba y visitando a Leyes, al primer mártir del 21 F? Yo no", afirma Canelas; quien cree que los Demócratas ponen en debate el "federalismo" como una supuesta condición solo para ocultar que no están dispuestos a ceder por el caso Leyes.

"Demócratas se ha sacado del sombrero que lo que dificulta la alianza es el federalismo, algo que no fue una condición para su alianza con Samuel Doria Medina el 2014. Ahora la resucitan como línea roja para ocultar lo que de verdad no están dispuestos a ceder", sostiene Canelas.

La diputada Jimena Costa en una anterior entrevista con ANF, en relación a las alianzas dijo que "hay sumas que restan", refiriéndose a la posibilidad de un acuerdo de Carlos Mesa con los Demócratas, fundamentalmente por la situación de Leyes.