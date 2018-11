Comandante reitera agradecimientos al “proceso de cambio” y asegura que no vulnera la CPE

El comandante de la Policía, Faustino Mendoza, reiteró esta tarde su “agradecimiento” al “proceso de cambio” del Movimiento al Socialismo (MAS). Dijo que en los últimos 12 años la institución verde olivo logró destacadas mejoras gracias al apoyo del Gobierno.

“Reitero y repito que la Policía boliviana, los más de 37.000 policías estamos agradecidos por estos logros institucionales que hemos tenido (...). Quiero agradecer y quiero reiterar nuestro agradecimiento como policías al proceso de cambio, en el cual la Policía se ha tecnificado y se ha modernizado”, manifestó Mendoza.

Asimismo, aseguró con énfasis que no vulneró la Constitución Política del Estado (CPE) y que no hizo campaña por ningún partido político. “Desde ningún punto de vista se ha violado ningún precepto constitucional porque definitivamente no me han visto haciendo un spot publicitario, haciendo propaganda política y no he estado repartiendo boletines a favor uno o de otro partido político”, mencionó.

Afirmó que el apoyo del actual Ejecutivo es histórico. Con el respaldo de datos estadísticos expuso lo recibido por la Policía, tanto en equipamiento como en recursos económicos, durante pasados Gobierno y en los últimos años del mandato del MAS.

Afirmó que en equipamiento reciben un promedio de 33 millones de bolivianos anualmente desde el 2006, año en el que el MAS comienza a gobernar. Dijo que en pasadas gestiones el promedio recibido era de 12 millones de bolivianos.

Explicó que entre 1997 y 2005, la Policía boliviana recibió la dotación de 200 motos y 119 vehículos, mientras que en el periodo 2006-2017 el Gobierno otorgó 100.978 motocicletas y 985 autos.

“Se tiene un vehículo por cada 16 policías y una motocicleta por cada ocho policías. Antes solo se tenía un vehículo por cada 203 efectivos y una moto por cada 217 efectivos”, agregó.

Dijo que el actual Gobierno hizo una “entrega histórica” de viviendas institucionales a policías y que en los últimos años se dio un salto tecnológico en la institución verde olivo “Entre 2012 a 2018 más de 115 millones de bolivianos invertidos del ministerio de Gobierno”, indicó.

Finalmente el jefe policial dijo que el “proceso de cambio” posibilitó que los policías pasen de una actitud represiva a una proactiva. “Ahora es la policía del pueblo para el pueblo, un policía amigo”, concluyó.

La CPE en su artículo 251 parágrafo II referido a la Policía señala que: “Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley”.

Mientras que la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana prevé como “falta grave” con retiro temporal de tres meses a un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes la manifestación de la militancia política.

“Presidente, todo el apoyo de más de 37.000 hombres de la Policía Boliviana a este proceso de cambio, que es histórico y que tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira”, dijo el jefe policial ayer en un acto público.

El diputado del MAS, Sergio Choque, manifestó hoy que se debe llamar la atención a Mendoza porque “no puede pronunciarse a favor ni en contra de un determinado partido político” en su calidad de comandante general de la Policía.