Señalan que el comandante de la Policía vulneró normas al emitir su apoyo político

Tras las declaraciones del comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, quien ofreció ayer la adhesión de toda la institución del orden al “proceso histórico” que impulsa el gobierno de Evo Morales, personas que estuvieron ligadas a la institución verde olivo, así como autoridades, criticaron las afirmaciones de la autoridad policial e indicaron que se cometió vulneraciones a normas.

El mayor retirado de la institución, David Vargas, aseguró que Mendoza faltó la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Régimen Disciplinario que prohíbe la deliberación, la participación en acción política y la ostentación de su militancia

Por su parte, el coronel René Calla, presidente de jefes y oficiales jubilados, dijo que el comandante no debió pronunciarse a favor del Gobierno, porque que como máximo representante de la institución verde olivo no puede hacer proselitismo.

"Nosotros como institución policial, no deliberamos, no hacemos política, cada uno de los miembros puede hacerlo, cada uno de nosotros tiene su pensamiento, pero como institución no deliberamos", declaró en radio Panamericana.

Mendoza, consideró ayer que se tiene que apoyar el "proceso histórico" que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales desde hace más de 12 años, porque la entrega de obras a esta institución "son hechos y no palabras", sostuvo.

"Presidente, todo el apoyo de más de 37.000 hombres de la Policía Boliviana a este proceso de cambio, que es histórico y que tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira", manifestó la máxima autoridad policial.

Inclusive, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Sergio Choque, manifestó que el comandante de la Policía deber ser sancionado por haber expresado una posición política de apoyo al proseos de cambio de manera pública. "Debería ser sancionado porque el reglamento de la Policía es claro, dice no deliberar y no participar en actividad política", explicó el diputado a la red Erbol.

La Constitución Política del Estado en su artículo 251 parágrafo II referido a la Policía señala que: "Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley".

Mientras que la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana prevé como "falta grave" con retiro temporal de tres meses a un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes en caso de ostentar su militancia.