Apoyo de Mendoza al proceso de cambio genera malestar en policías

El respaldo del comandante nacional de la Policía, Faustino Mendoza, al proceso de cambio y al presidente Evo Morales causó malestar y rechazo en suboficiales, sargentos, clases y policías, que cuestionaron que esta institución respalde al Gobierno del MAS y denunciaron que el jefe policial vulneró al menos tres normativas que señalan que las fuerzas del orden “no pueden deliberar” ni mostrar apoyo partidario.

“(Mendoza) sólo habla por él, por su ambición personal que no hizo nada bueno por la institución para mejorar. El presidente (Morales), el vicepresidente (García) terrorista y el resentido frustrado militar (Juan Ramón) Quintana son las personas que más daño hicieron a la Policía Boliviana en toda su historia”, señaló uno de los uniformados entrevistados por este medio.

En este sentido, el funcionario policial indicó: “Al general (Faustino) Mendoza vendido al partido de gobierno se le debería abrir un proceso disciplinario de oficio por hacer acción política partidaria y estar a disposición investigativa”.

Otro funcionario aseguró que el Comandante “puede decir que la Policía apoya, este caballero piensa que los policías no piensan, si bien están prohibidos de participar de actividades políticas por la CPE y La Ley Orgánica, mantienen el derecho a ejercer sus actividades democráticas como el voto y ahí eso es conciencial, así que él puede decir lo que quiera cuando la realidad es otra”.

Otro uniformado opinó: “Habría que analizar qué es lo que (Mendoza) está buscando, seguro un viceministerio o una embajada”.

“Son declaraciones forzadas para permanecer en el cargo buscando su beneficio personal”, dijo por su parte un oficial.

“Asumir que todos los policías apoyan el proceso es utopía, es lo mismo que Evo diga que todo el pueblo boliviano me apoya”, aseveró otro.

En una carta pública difundida en redes sociales, un “policía de honor” le dijo al jefe policial que con “profunda tristeza y dolor como la de una puñalada que nos llega directamente al corazón” se enteró de las declaraciones de Mendoza y aseguró que “la opinión suya no es la manera de pensar, de sentir de todos los policías. Usted lamentablemente es un servil puesto a dedo a la cabeza de esta institución. Usted señor no tiene dignidad, es un azulino corrupto más”. La publicación acusa el general de la Policía de haber sido beneficiado con el Alto Mando a pesar de no tener el puntaje requerido en su curso.

El pasado domingo, en un acto público en Potosí, Mendoza garantizó su apoyo y “el de más de 37 mil hombres de la Policía boliviana” al proceso de cambio del Gobierno del MAS.

Los uniformados consultados aseguraron que el Comandante vulneró al menos tres normas: el artículo 252 de la Constitución Política del Estado, que señala en su parágrafo II que la institución no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley.

Asimismo, aseveraron que el Comandante infringió el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Policía, referida a las obligaciones de los funcionarios de esta institución, y también quebrantó el artículo 12 de la Ley 101 de Régimen Disciplinario, que en su parágrafo 24 señala como falta grave, con retiro temporal de tres meses a un año, a aquellos funcionarios que hagan pública ostentación de su militancia política, haciendo proselitismo en las unidades estando en servicio activo; agravándose cuando se lleva uniforme o se cumplen funciones de mando.

DATOS

Esposas de policías se declaran en emergencia. La Asociación Nacional de Esposas de Suboficiales Clases y Policías(Anesclapol) se declaró en emergencia por las declaraciones del comandante de la Policía, Faustino Mendoza, que apoyó al MAS y por los “maltratos” que sufren los miembros de la institución.

MAS: Mendoza debe recibir una llamada de atención. El diputado del MAS Sergio Choque manifestó que se debe llamar la atención al comandante nacional de Policía Boliviana, Faustino Mendoza, porque no puede pronunciarse a favor ni en contra de un determinado partido político.

Oposición pide proceso disciplinario contra jefe policial. La diputada Rose Marie Sandóval (UD) rechazó las declaraciones de Faustino Mendoza y aseguró que da “vergüenza” que una autoridad hable de esa manera, por lo que pidió se le sancione según normativa.

Fiscalía y Policía firman acuerdo de coordinación. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y el comandante de la Policía, Faustino Mendoza, firmaron ayer una carta de intenciones para realizar un trabajo mancomunado en la persecución del delito, mediante una investigación coordinada, transparente y eficaz.

MENDOZA RATIFICA APOYO AL MAS Y ROMERO JUSTIFICA

El comandante de la Policía, Faustino Mendoza, ayer salió a responder las críticas, justificó y ratificó que el apoyo expresado el domingo al Gobierno se trata de un “agradecimiento” al proceso de cambio de los más de 37 mil efectivos por los logros que ha conseguido en los 12 años de administración de Evo Morales. Aseguró que no violó la Constitución Política del Estado (CPE).

“Desde ningún punto de vista se ha violado ningún precepto constitucional porque definitivamente no me han visto ustedes haciendo un spot publicitario, haciendo propaganda política, no he estado repartiendo boletines a favor de uno u otro partido político”, refirió Mendoza en una improvisada conferencia de prensa.

Pidió que no se intente “un poquito cambiar el sentido de mis declaraciones, no quiero que se llegue a politizar” y señaló que lo dicho en Potosí fue para hacer conocer que la Policía Boliviana “está agradecida, los más de 37 mil hombres y mujeres policías, estamos agradecidos por todo lo que ha conseguido la Policía Boliviana en estos 12 años del proceso de cambio”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó el apoyo que expresó el Comandante de la Policía y aseguró que esta institución fue una de las más beneficiadas con el proceso de cambio.

“¿Cómo no va a estar contenta la Policía y expresar su reconocimiento al proceso de cambio? Si realmente es una de las instituciones que más ha sido potenciada y modernizada en este país en los últimos años”, indicó la autoridad gubernamental.

Romero dijo que en el pasado la Policía “trabajaba en condiciones artesanales” y con el Gobierno de Evo Morales la institución recibió un gran apoyo a través de la entrega de nueva infraestructura y equipos.