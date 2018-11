Blanco dice que fue víctima de "bullying" por su "designación injusta" en ventanilla

El exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, señaló que la designación de funciones en la ventanilla de la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e informaciones en el Ministerio Público, fue injusta y que debido a esto fue víctima de bullying.

"Si bien el trabajo dignifica, considero injusta la designación que se me ha hecho en esa plataforma. (Injusta porque) ha sido un forma de hacerme una especie bullying porque me han exhibido, me ha expuesto", manifestó la exautoridad al explicar el motivo de su renuncia pese que ayer aseguró que no tenía problema de trabajar en su nuevo puesto.

"Ustedes han visto cómo ha habido ciertas agresiones hacia mi persona", manifestó a los periodistas en La Paz en un breve contacto tras que el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, comunicara sobre la renuncia de Blanco.

El exfiscal manifestó que recibió burlas y críticas de autoridades lo que causó daño a su familia, además justificó la decisión porque asegura tiene otras ofertas laborales, aunque no quiso adelantar detalles.

La dimisión la realizó ayer, el mismo día que se le asignó el nuevo cargo donde ganaría un sueldo de alrededor de 11 mil bolivianos.

El extitular del Ministerio Público paceño fue acusado de haber cometido una serie de irregularidades, como el de montar casos, pero una de las más cuestionadas es la acusación que llevó adelante contra el médico Jhiery Fernández por el caso Alexander. El galeno recibió una condena de 20 años de presidio pese a no existir prueba científica contundente, hecho que se conoció por las escandalosas declaraciones de la entonces jueza Patricia Pacajes.