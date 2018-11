El MAS dice que si el TSE no habilita a Evo debe "atenerse a las consecuencias"

LA PAZ |

El vicepresidente del Movimiento al Socialismo Gerardo García advirtió a los vocales del Tribunal Supremo Electoral "que se atengan a las consecuencias" si es que inhabilitan a su binomio presidencial: Evo Morales y Álvaro García Linera, para las elecciones primarias y los comicios generales de 2019.

García primero aseguró que "políticamente está cerrado que va el binomio" refiriéndose a Morales y García Linera, y eiteró que el debate sobre la candidatura del Vicepresidente "está cerrado", porque las organizaciones sociales ya los han proclamado a ambos.

Asimismo, manifestó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene ninguna atribución para pronunciarse sobre la habilitación o no de los candidatos. "El Órgano Electoral no es el que habilita, es simplemente el que convoca y administra las elecciones", precisó.

¿Y si sus candidatos quedan inhabilitados por el TSE?, se le consultó al dirigente político, quien respondió: "Buenos pues, que se atengan a las consecuencias, ellos saben sus competencias y sus atribuciones que tienen que hacer", advirtió.

Sin embargo, el partido gobernante está plenamente seguro que el TSE no va a inhabilitar a sus aspirantes a la presidencia y vicepresidencia, García dijo que están listos para inscribir a su binomio este mes de noviembre y garantizar su participación en las elecciones primarias.

"El TSE nada tiene que ver en esto. Podrán hacer lo que sea. Hay una decisión orgánica de todos los sectores sociales, para que nuestro hermano Evo Morales sea candidato", insistió el dirigente del MAS.

De acuerdo a las leyes electorales, el TSE tiene la facultad de habilitar o inhabilitar a los candidatos, en el marco del cronograma para las elecciones primarias el 8 de diciembre la entidad electoral hará conocer la lista de los binomios habilitados.

La oposición partidaria y las plataformas ciudadanas exigen que el TSE inhabilite a Morales y a García Linera, en aplicación de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, proceso en el que ganó el No a la repostulación de ambos mandatarios.