Médica que participó en la cirugía de Sebastián es acusada por otro caso

La médica cirujana Isis L., imputada por el caso de supuesta negligencia médica en contra del niño Sebastián Justiniano, a quien le extirparon por error un riñón sano, es acusada por otro caso de supuesta mala praxis médica que tuvo como resultado la muerte de un menor de ocho años, a quien supuestamente se le perforó el intestino delgado durante una operación de apendicitis.

La abogada de la familia del menor, Raquel Guerrero, informó que la médica estuvo a cargo de la cirugía en la que el paciente quedó con un intestino perforado, por lo que cuestionó que la profesional médico esté envuelta en dos casos de negligencia médica en menos de dos meses.

El menor falleció el pasado 29 de octubre, luego de la cirugía. “Es la misma doctora que ha estado involucrada en el caso del niño Sebastián. No puede ser que una misma señora esté implicada en dos casos en un mismo mes”, indicó la abogada.

La madre del menor, S. V., pidió que se sancione a la médica y cuestionó por qué hasta la fecha, y con el antecedente del primer caso, no se la suspendió de sus funciones como médica cirujana.

“Ella continuó operando y los directos responsables son los directores del Hospital del Niño, que dan permiso a cualquier persona a que usen el bisturí”, aseveró la madre del menor, a tiempo de exigir justicia por la muerte de su hijo.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, indicó que la galena aparece en la lista de investigados dentro del proceso que inició de oficio el Ministerio Público, además ratificó que la acusada fue quien hizo la cirugía de apendicitis que habría provocado la muerte del menor.

Salguero explicó que se iniciará una segunda investigación y que para ello la acusada declarará ante el Ministerio Público durante la jornada de hoy. Agregó que la cirujana se encuentra con medidas sustitutivas por el caso de Sebastián, pero que la defensa puede plantear una revocatoria en caso de que la médica hubiera estado prohibida de realizar cirugías.

La madre del menor de ocho años exigió una profunda investigación del caso, puesto que, según ella, la galena no debió operar a su hijo. “Era otro doctor, otro médico que iba a operar a mi hijo, no ella. Lo que ha hecho con mi hijo no se va a quedar así, esto tiene que hacerse justicia”, dijo.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, también confirmó que Isis L. llevó adelante la cirugía del menor, pero aclaró que en el cuadro clínico no había ningún tipo de sintomatología que haga sospechar la existencia de alguna complicación. En este sentido, aseveró que la institución que él preside velará para que se lleve adelante un proceso objetivo que permita establecer responsabilidades.

“El Colegio Médico va a brindar su apoyo a la doctora (…) mientras no se establezca una sanción superior, es decir que puedan darle suspensión a su matrícula profesional”, dijo.

LA CIRUJANA EVITA REFERIRSE AL CASO

La médica cirujana Isis L. se reunió anoche con el directorio del Colegio Médico de Santa Cruz para hablar de los casos en los que está implicada. Al salir, los medios la abordaron para dar su versión, pero ella evitó referirse o dar cualquier declaración de las denuncias. “No tengo nada que declarar, hablarán con mi abogado”, afirmó la médica.

Isis L. fue la primera asistente del médico Roger M. en la cirugía al niño Sebastián, que sufrió la extirpación errónea de su riñón sano en lugar del infectado por cáncer. Según un médico que declaró sobre el caso, la asistente habría hecho la primera incisión al menor, sin embargo, esto sigue en investigación.

Sebastián fue trasladado a Brasil para una atención especializada, ya que no se le puede hacer ningún trasplante de riñón mientras no se controle su cáncer.