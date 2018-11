Blanco denuncia “bullying” y deja la Fiscalía

El cuestionado exfiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, no duró 24 horas en su nuevo puesto en ventanillas de la Unidad de Registro Biométrico del Ministerio Público y decidió dejar el cargo por el “bullying” al que fue sometido. Aseveró que tiene mejores ofertas de empleo.

“(Fue) una forma de hacer una especie de ‘bullying’ hacia mi persona, porque me han exhibido, me han expuesto, aunque yo no tengo nada contra nadie”, señaló Blanco al anunciar su renuncia.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que recibió y aceptó la renuncia del exfiscal y que en la misiva no dio detalles sobre su decisión.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Edwin Blanco fue fiscal departamental de La Paz desde marzo de 2016 hasta octubre de 2018. La última parte de su gestión fue marcada por la polémica debido a la investigación del caso Alexander y la acusación al médico Jhiery Fernández.

El exfiscal mencionó que cuando atendía las ventanillas era objeto de burlas y agresiones por parte de la gente que circulaba por el lugar e incluso recibió críticas de autoridades, que buscaban no sólo dañar su imagen, sino lastimar a su familia. Frente a ese panorama, ayer en la tarde Blanco presentó su renuncia explicando que deja el cargo por motivos familiares y porque tiene otras ofertas laborales.

“Tengo otras ofertas laborales, a criterio mío más cómodas y más benignas, pues el trabajo que he desarrollado en el Ministerio Público desde que he sido asistente de fiscal, ha sido un trabajo esmerado que demanda mucho tiempo (...) Por otro lado, está el tema familiar, yo lastimosamente le he dedicado mucho tiempo a esta institución, he entregado mi tiempo”, manifestó el ahora exfiscal.