El caso de corrupción del “clan Cocarico” divide al MAS

El escándalo que estalló sobre el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, y un entorno de su familia involucrado en presuntos hechos ilícitos, encuentra opiniones dividas en el partido gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS): unos que respaldan y otros que demandan asumir acciones. En tanto, la oposición formaliza una denuncia penal en su contra ante el Ministerio Público de La Paz.

Ayer, dirigentes de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) sostuvieron que el ministro Cocarico no es responsable sobre acciones de algunos de sus familiares toda vez que el delito es personal y que debe solucionar la justicia.

Explicaron que el titular de Desarrollo Rural se encuentra en un cargo político y de confianza. “Que sea la justicia que determine su situación jurídica, nosotros no queremos involucrarnos, cada delito que se comete son personas no son institucionales. (...) el que ha decidido quién va a ser ministro ha sido el Presidente, nosotros no hemos sugerido”, refirió el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Casutcb), Jacinto Herrera. Sin embargo, no se animó a decir si se respalda o no a Cocarico.

A su vez, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, señaló que el ministro César Cocarico goza del respaldo político de su partido y que aquellos que hayan cometido algunos errores deberán pagar. “Para nada, en realidad es una campaña mediática más que toma la oposición, seguramente si se han cometido algunos errores lo pagarán, pero el ministro (Cocarico) no conozco yo que haya cometido errores”, afirmó.

En tanto, el presidente del MAS en Cochabamba, Gróver García, dijo que la autoridad debería salir a aclarar el caso y aseguró que el MAS no cubrirá ningún hecho de corrupción. Pidió a la justicia actuar con severidad.

Cabe señalar que, a fines de octubre de este año, Rogelio Carlos Cocarico Yana, hermano del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, fue enviado al penal de Palmasola por el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz, acusado de estafar al menos 600 mil dólares a comunidades menonitas, a quienes prometía títulos de tierras y ampliación de frontera agrícola a cambio de dinero.

DATOS

Abogada: No tenemos pruebas contra Cocarico. La abogada y apoderada de los menonitas de la colonia “Río Negro”, Marianela Bozo, indicó que entre las pruebas que tiene no hay alguna que apunte a que el ministro César Cocarico esté involucrado, pero sí que su pariente usó el nombre de la autoridad para cometer el delito.

Oposición denuncia red de corrupción en Ministerio. Para los legisladores de oposición no se trata de un caso aislado, y piden una investigación de ésta y otras denuncias de saneamientos irregulares en zonas forestales e indígenas.

BARRAL SE QUERELLA CONTRA MINISTRO POR TRES DELITOS

REDACCIÓN CENTRAL

El diputado Amilcar Barral (UD) formalizó una denuncia penal contra el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras por “encubrir” a su hermano Rogelio, detenido preventivamente en Palmasola, Santa Cruz.

“Es la denuncia contra el ministro César Cocarico por los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento y de omisión a denuncia, esos delitos que vienen penados especialmente para funcionarios públicos al haber encubierto a su familia, a su hermano y al clan Cocarico en su Ministerio”, apuntó Barral.

De acuerdo con el legislador de oposición, Cocarico sabiendo lo que hacía su hermano no denunció el caso ante las autoridades correspondientes. Aseguró que cuenta con suficientes pruebas para demostrar que el Ministro, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), conocía de los delitos en que estaba implicado su hermano.