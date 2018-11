Nueva vocal del TSE asegura que el voto será respetado y el 21F depende de sala plena

La nueva vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lidia Iriarte, aseveró hoy que el voto ciudadano será respetado "categóricamente" y la decisión sobre los resultados del referéndum del 21F y la candidatura de Evo Morales, que se conocerá el 8 de diciembre, está en manos de la sala plena.

"El voto va a ser respetado categóricamente, se va a respetar; nosotros como vocales somos como árbitros y vamos a hacer respetar el voto de cada uno de los bolivianos y bolivianas", afirmó Iriarte tras ser posesionada esta mañana por el Vicepresidente Álvaro García Linera.

La flamante autoridad electoral que asume como sexta vocal titular y que era suplente de José Luis Exeni, remarcó que no tiene ninguna afinidad política ni se siente presionada por nadie para asumir sus funciones.

"No he tenido yo presión, no tengo ninguna afinidad y soy independiente. Y también todos los vocales son independientes", manifestó.

La víspera, el vicepresidente de MAS, Gerardo García, pidió a los vocales atenerse a las consecuencias en caso de no habilitar a Evo Morales como candidato para los comicios generales de 2019.

Preguntada sobre la aplicación de los resultados vinculantes del 21F, que le negaron a Morales la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones, manifestó que el tema lo resolverá sala plena. "No es voluntad mía", afirmó.