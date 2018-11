Diputada Rivero dice que informe sobre el caso Lava Jato no pide juicio contra Mesa

La presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Susana Rivero, dijo que el informe de esa instancia legislativa que investigó la suscripción de contratos entre el Estado boliviano y las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, no pide que se enjuicie al expresidente Carlos Mesa, sino que sugiere una investigación.

"Aquí nadie está pidiendo que lo enjuicien a (Carlos) Mesa o que mañana vaya a juicio, primero hay que hacer una investigación más profunda porque esto es grave, estos casos de soborno han sucedido en todo el continente y han sucedido en Bolivia", dijo citada en Oxígeno.

En abril de este año, la Policía Federal de Brasil certificó 51 pagos o coimas a funcionarios bolivianos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, que se adjudicó Camargo Correa, según un informe enviado a la comisión especial de la ALP.

Rivero remarcó que conforme al mandato de la ALP la comisión investigó y encontró indicios de que existe "algo raro" en cinco proyectos de carreteras y terminada la investigación en el informe se observan ocho personas que tienen sospechas serias, pero subrayó que no tipifica delitos.

"La comisión pide a la Asamblea que ese informe sea enviado al Ministerio Público para que investiguen, nosotros no estamos haciendo proposiciones acusatorias, no tipificamos ningún delito, no estamos diciendo que tal cometió un delito", precisó.

La diputada insistió que la investigación del caso Lava Jato salpicó a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, sin embargo, reiteró que no señalan directamente a esas exautoridades sino a algunos de sus "colaboradores" de quienes no reveló los nombres.

Entretanto, Mesa en su cuenta de Twitter dijo que la Comisión presidida Rivero rechazó una carta en la que pide ampliar la investigación e incluir la gestión del Gobierno del MAS.