Gobierno coordina Seguro Universal sólo con Sedes del MAS

El secretario Adjunto de la CEB, José Fuentes, pidió ayer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no caiga ante la presión y haga respetar el referendo del 21F Ver más Obispos piden al TSE que haga respetar el 21F

La juez primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Albania Caballero, admitió ayer la solicitud de desistimiento de la denuncia que presentó la exnovia del diputado del... Ver más Expareja concilia con Cabrera caso de violencia

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de Ley del Cine y Audiovisuales Bolivianos, en su estación en grande, y postergó su tratamiento en detalle para hacer modificaciones... Ver más Cámara de Diputados aprueba en grande proyecto de Ley del Cine