Fiscalía imputa al albañil que le gritó "Bolivia dijo No" a Evo

El diputado por Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, informó a Los Tiempos que la Fiscalía imputó esta noche a Moisés Motero Choque, el joven albañil que le gritó "Bolivia dijo No" al presidente Evo Morales durante un acto en Potosí.

"Dentro de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público por el presunto delito de atentados contra el Presidente y otros dignatarios del Estado", se lee en la citación de esa institución.

Se prevé que en las próximas horas el acusado brindará una declaración informativa en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí. Posteriormente, se definirá la fecha de la audiencia de medidas cautelares.

Barrientos dijo que se esperaba que el joven salga, luego de las ocho horas de arresto. "Es un abuso lo que están haciendo", manifestó.

Esta tarde, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, señaló que el Gobierno no presentará querella contra el joven. "No vamos a entrar nosotros a su camino de estar haciendo lo que ellos (la derecha) quisieran, que hagamos procesos", aseguró.

Antecedentes

Moisés fue detenido esta mañana después de que le pidió al jede de Estado respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), que le niega la posibilidad de ser candidato en los comicios generales de 2019.

"Yo no he hecho nada, solamente (le dije) que respete el referendo, nada más, por eso me están trayendo acá (a celdas policiales), Bolivia dijo No, respete el referendo del 21 de febrero", declaró a Radio Fides.