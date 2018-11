Policía detiene a un albañil en Potosí por decirle a Evo que respete los resultados del 21F

La Policía detuvo esta mañana en Potosí a Moisés Motero Choque, joven albañil que le gritó al presidente Evo Morales, cuando salía de un acto de entrega de proyectos, que respete los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).

Motero no entiende por qué fue llevado a celdas policiales solo por expresarse. En medio del hecho, surgió la versión de que alguien arrojó agua al mandatario, pero no fue confirmada.

"Yo no he hecho nada, solamente (le dije) que respete el referendo, nada más, por eso me están trayendo acá (a celdas policiales), Bolivia dijo No, respete el referendo del 21 de febrero", eso le dije, declaró el joven albañil a Fides.

El Jefe de Estado se encuentra en Potosí participando de los diversos actos en homenaje a la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810. Esta mañana, Morales dijo que quienes defienden el 21F, "defienden la falsedad y no el sentimiento del pueblo boliviano".

"Defender el 21 de febrero es defender la falsedad, defender el 21 de febrero es defender la mentira, defender el 21 de febrero no es defender al pueblo, (no es defender) el sentimiento del pueblo boliviano", manifestó.

Motero fue conducido a dependencias policiales. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí dijo que el hecho está siendo evaluado para ver si tiene elementos jurídicos para acusar al albañil, ya que habría ido en contra de la investidura del mandatario.