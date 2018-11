Policía investiga denuncia del sacrificio de un niño en una mina en La Paz

El exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, anunció hoy que está en la última fase de negociaciones con Demócratas, Unidad Nacional (UN), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), plataformas ciudadanas y... Ver más Cárdenas prepara alianza con Demócratas, UN y UCS; descarta coalición con Carlos Mesa

La Policía detuvo esta mañana en Potosí a Moisés Motero Choque, joven albañil que le gritó al presidente Evo Morales, cuando salía de un acto de entrega de proyectos, que respete los resultados del... Ver más Policía detiene a un albañil en Potosí por decirle a Evo que respete los resultados del 21F

Unas 30 mil personas han sido evacuadas tras un incendio producido en el norte de California (EEUU), que en las últimas horas ha arrasado la localidad de Paradise, donde hogares y edificios públicos... Ver más 30 mil evacuados en devastador incendio en norte California