Carlos Mesa exige la libertad del joven albañil aprehendido por gritar Bolivia dijo No en Potosí

El expresidente y candidato presidencial Carlos Mesa mediante su cuenta de Twitter, exigió la libertad del joven albañil, Moisés Montero, aprehendido en Potosí por gritar: "Bolivia dijo No" en presencia del presidente Evo Morales, y reivindicó su derecho a la libre expresión.

Conciudadano Moises Montero Chambi, mi solidaridad y apoyo a tu familia ante el abuso del gobierno contra ti. Exijo tu libertad y reivindico tu derecho a expresar libre y valientemente a nombre de todos: Bolivia dijo No!!! — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) 10 de noviembre de 2018

Expresó también su solidaridad con el joven albañil y su familia, por lo que consideró un hecho de abuso de poder.

"Un gobierno que procesa a un ciudadano por expresar lo que piensa, es un gobierno que teme la fuerza de la libertad. Temor traducido en el uso arbitrario del poder al servicio de una persona", manifestó.

La policía aprehendió la mañana del viernes en Potosí a Moisés Motero Choque, joven albañil que le gritó al presidente Evo Morales, cuando salía de un acto de entrega de proyectos, que respete los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), que le niega la posibilidad de ser candidato en los comicios generales de 2019.

Aunque las primeras versiones que surgieron daban cuenta de que el joven le echó con agua al primer mandatario, no se pudo demostrar este extremo.

El Ministerio Público de Potosí inició de oficio un proceso penal en contra del joven albañil, Rafael Chambi Julián, que esta mañana fue capturado por la Policía después de que gritó "Bolivia dijo No" al presidente Evo Morales.

Montero no entiende por qué fue llevado a celdas policiales solo por expresarse. "Yo no he hecho nada, solamente (le dije) que respete el referendo, nada más, por eso me están trayendo acá (a celdas policiales), Bolivia dijo No, respete el referendo del 21 de febrero", eso le dije, declaró el joven albañil a Fides.

Motero fue conducido a dependencias policiales. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí dijo que el hecho está siendo evaluado para ver si tiene elementos jurídicos para acusar al albañil, ya que habría ido en contra de la investidura del mandatario.