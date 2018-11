Fiscalía imputa de oficio al albañil que defendió el 21F frente a Evo

Potosí no le sienta bien al presidente Evo Morales. Tal como pasó el 6 de agosto por las fiestas patrias, cuando los colectivos le hicieron sentir su rechazo a la reelección, ayer, un joven albañil le gritó “Bolivia dijo No” al presidente en pleno acto de entrega de proyectos del programa Mi Agua, en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí.

Rafael Chambi Julián, de 26 años, encaró al primer mandatario por el 21F, pero inmediatamente fue neutralizado por la Policía y llevado a los ambientes del Comando Departamental, donde hizo una corta declaración y pasó a cumplir su arresto de ocho horas. En la tarde, se supo que la Fiscalía inició de oficio una acusación formal por el delito de atentado contra el presidente y dignatarios de Estado (Art. 158 del Código Penal) que implica un mínimo de cinco años y un máximo de 10 de cárcel. Chambi fue convocado a declarar hoy como imputado a las 18:30 en la Felcc de esa ciudad.

“Sólo por gritar Bolivia dijo No, nada más, sólo por eso me detuvieron”, dijo el joven en celdas policiales.

German Jorge Mamani, abogado del joven, explicó que la imputación fue una sorpresa, ya que la Policía había indicado que se lo liberaría tras las ocho horas de arresto.

“Vamos ahora a ir a buscar las pruebas. El caso se abrió de oficio por la Fiscalía. Vamos a desvirtuar los riesgos procesales”, dijo el legista.

Tras el hecho, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció la suspensión de su participación y la del primer mandatario en la Sesión de Honor de la ALD. “No queremos dar pretexto a esa gente antipotosina de que insulte”, aseveró.

Autoridades gobernativas confirmaron que las primeras autoridades del país no estarán en los actos oficiales de hoy por el 208 aniversario de Potosí.

Sin embargo, el Vicepresidente aclaró que la restricción de la agenda presidencial sólo fue por los actos oficiales y que Morales continuará entregando obras en varias regiones de Potosí durante estos días.

Asambleístas del MAS difundieron la información de que el sujeto habría arrojado agua al primer mandatario y que incluso habría lanzado una bolsa de coca. Sin embargo, en la tarde, esto fue descartado por el diputado Gonzalo Barrientos, y el mismo joven aseguró que sólo gritó estribillos de defensa del 21F.

“Es una cobardía, yo no le eché agua ni nada. Que dejen que se expresen los que piensan diferente. Tiene que haber libertad de expresión”, dijo Chambi a tiempo de asegurar que su arresto “es injusto porque no he hecho anda malo”.

El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, dijo a radio Fides que el Gobierno no presentará cargos porque, a su criterio, el incidente fue un en medio “ya de un proceso electoral”. “No vamos a entrar nosotros a su camino de estar haciendo lo que ellos (la derecha) quisieran, que hagamos procesos”, aseveró.

8 horas pasó en la cárcel. El joven albañil pasó ocho horas en la carceleta del Comando de Potosí, tras gritar “Bolivia dijo No” al presidente Evo Morales.

IRIARTE: NO TENGO MIEDO A AMENAZAS

La nueva vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lidia Iriarte, aseguró que no está preocupada por las amenazas que surgieron a días de que se conozca el pronunciamiento de esta institución sobre la candidatura de Evo Morales.

“Nosotros, como vocales, vamos a trabajar en apego a las leyes que rigen a este Estado Plurinacional de Bolivia. Las amenazas no me asustan porque mientras esté apegada a la normativa y (sea) muy respetuosa de las leyes, de la democracia, no estoy preocupada”, manifestó.

DATOS

Tuto: Estoy dispuesto a sanción por defensa de 21F. Después de que los vocales del TSE advirtieran que Jorge Quiroga puede ser sancionado si comete actos que entorpezcan sus funciones, el expresidente del Estado reiteró su pedido de que se respeten los resultados del 21F y aseguró estar dispuesto a recibir cualquier penalidad por defender esa causa.

TSE: Hay una campaña que está fuera de control. El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, manifestó que en el país existe “casi una campaña permanente” que está fuera de su control.

Edwin Rodríguez - Senador UD (Potosí)

“Esta represión está generando una incomodidad en el país y en Potosí está claro que la gente tiene mucha rabia. Es la expresión del ciudadano común, no es la expresión de un delincuente”

COMCIPO CONVOCA A LAS CALLES CONTRA LA REPRESIÓN

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari, lamentó la detención de un joven potosino por gritar “Bolivia dijo No” y convocó a la población de esa ciudad a salir a las calles hoy, en el aniversario departamental, y hacer sentir el rechazo a la “represión” del Gobierno.

“Si nosotros permitimos y entramos a eso, y hoy entramos a callar, les digo a las bases ¿qué no espera? ¿Por no saludar a una autoridad? ¿Estamos dispuestos a aguantar eso? ¿Que nuestros hijos se sometan al ultraje? Convocamos a salir ante esta afrenta en pleno aniversario de Potosí. Se están cometiendo arbitrariedad en contra de un ciudadano potosino que sólo expresó el sentir de los potosinos”, aseveró Pumari.

Pumari aseguró que lo sucedido ayer tiene el objetivo de “atemorizar a los potosinos” para que no defiendan el 21F.

Colectivos ciudadanos hicieron vigilia en el Comando de la Policía y aseguraron que se sumarán a las protestas planificadas para hoy.